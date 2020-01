VHO Trofee: Willem Greve wordt één en twee

Het was niet dat hij geen concurrentie had, in de slotrubriek op donderdagavond. Grote jongens als Ben Schröder, Jur Vrieling en Maikel van der Vleuten reden voor de winst, maar die viel ten prooi aan Willem Greve met Grandorado TN (Eldorado van de Zeshoek x Carolus II). Nadat hij ook de tweede plaats al had veiliggesteld met Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek x Chellano Z).

“‘Wie wil je dat er wint’, vroeg ik aan een vrouw op de tribune”, vertelt Willem Greve.”Deze”, zei ze, toen ik binnenkwam met Grandorado TN. ‘Ok, doen we dat’, zei ik.” Als laatste starter in de barrage wist hij er met Grandorado TN nog een schepje bovenop te doen en finishte in 36,85 seconden. Jur Vrieling was met Dallas VDL sneller, maar wel met een balkje. De tijd van Highway M TN was 37,22 sec., en daarmee bleef hij Ben Schröder en de andere Eldorado-zoon Grodino (mv. Celano) voor.

Eén balk

Dappere pogingen werden er ook gedaan door Maikel van der Vleuten met Edingburgh (Vleut x Darco, 35,38), Rob Heijligers met Fire (Vleut x Namelus R, 37,27) en James Billington met Cohinoor (Cornet Obolensky x Stakkato). Stuk voor stuk kregen ze echter een balk aan de benen.

