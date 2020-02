Vier aanmeldingen voor attest- en herkeuring Gelderse- en Tuigpaarden

Aanstaande vrijdag vindt de attest- en herkeuring plaats voor tuigpaardhengsten. Ook wordt deze dag een vierjarige Gelderse hengst Lorano V (v. Danser) aangeboden voor de attestkeuring. Hij zal aangespannen worden gepresenteerd.

Op vrijdag 14 februari wordt de Danser-zoon Lorano V (mv. Manno), gefokt door R. Vos uit Staphorst en in eigendom van familie Schilder uit Kampen, om 13.00 uur in de baan verwacht, na het controleren van de schets, het meten en het beoordelen op de straat wordt de hengst aangespannen in de Willem-Alexanderhal gepresenteerd. Overigens wordt een dag eerder, op donderdag 13 februari, om 14.00 uur een driejarige Gelderse hengst Markant BK (v. Wilson) aangeboden voor de herkeuring.

Tuigpaarden

Voor de attestkeuring voor tuigpaardhengsten aanstaande vrijdag om 16.00 uur zijn twee hengsten aangemeld. Dit zijn Martijn (Fantijn x Waterman) met een verwantschapspercentage van 10,3% en Mojito-Almire (Heliotroop VDM x Manno) met een verwantschap van 11,1%. Zij worden beoordeeld door de herkeuringscommissie, bestaande uit Henk Rootveld (voorzitter), Johan Holties en Henk Lassche.

Aansluitend wordt om 16.30 uur Magistraal (Icellie x Manno) met een verwantschap van 10,9% aangeboden voor de herkeuring, die wordt beoordeeld door de recent dor het Algemeen Bestuur benoemde interim-hengstenherkeuringscommissie, bestaande uit Lammert Tel (voorzitter), Reijer van Woudenbergh en Marie-José Calis. Een herkeuringscommisie van de herkeuringscommissie dus.

