Vier premiehengsten op dag 1: zonen van Glamourdale, Le Formidable, Taminiau en Tørveslettens Sylvester

Bij de presentatie voor de aangewezen hengsten waren eigenlijk vijf groepen ingepland, het werden er vier (waaruit opgemaakt zou kunnen worden dat de commissie minder hengsten heeft aangewezen dan vooraf gedacht). Uit die vier groepen met in totaal 20 aangewezen hengsten werden vier premiehengsten aangewezen, waarbij niet elke keuze even goed te begrijpen was.

Van Glamourdale, die dit jaar zijn beste jaargang tot nu toe liet zien, werd de beste zoon uitgekozen: de reeds in Oldenburg goedgekeurde cat.nr 370 (Glamourdale x Johnson x Rohdiamant) van fokker Freek Hoogeboom en Van Olst Horses.

Le Formidable

Een absolute publiekslieveling (net zoals in Oldenburg op de keuring, waar het Oldenburger Verband met man en macht probeerde de hengst van Saskia Poel in de veiling te krijgen maar dat niet voor elkaar kreeg) is de vos cat.nr 491 (Le Formidable x Sir Donnerhall I x Weihegold v. Don Schufro). De hengst ging ook in Den Bosch als een koning door de baan met veel front, maar liet het (waarschijnlijk mede daardoor) ook wat zitten in de rug. Hij had ook meer kunnen overtuigen in stap en lijkt (voor zover dat nu te beoordelen is) niet de makkelijkste.

Taminiau

Tot zover waren de beslissingen van de jury nog goed te volgen (en ook verdiend voor vaders Glamourdale en Le Formidable, die elk vier zonen aangewezen kregen). Ook een premie was er voor de zeer charmante en met een prachtige kleur gezegende (blonde vos) cat.nr 527 (Taminiau x Florencio x Farrington) van Jeroen Witte, Emmelie Scholtens, Edward Gal en Hans Peter Minderhoud.

De hengst, die veel fans op de tribune heeft, doet iets pony-achtig aan en had ook in de kooi iets meer kunnen overtuigen. Daar komt bij dat vader Taminiau ook nog niet werkelijk heeft kunnen overtuigen met zijn nafok.

Tørveslettens Sylvester

Tenslotte was er ook een premie voor de sterke en goed door het lijf bewegende cat.nr 532 (Tørveslettens Sylvester x NMK-kampioene Iveniz Texel RS2 v. Negro x Krack C) van RS2 Dressage. De schimmel is wat aan de zware kant voor een driejarige.

Premiehengsten dag 1

Cat.nr 370 Power Dancing (Glamourdale x Johnson x Rohdiamant)

Fokker: Freek Hoogeboom, Lemelerveld

Eigenaren: Fokker & Van Olst Horses

Cat.nr 370 Power Dancing (Glamourdale x Johnson) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Cat.nr 491 L’Avenir (Le Formidable x Sir Donnerhall I x Blue Hors Don Schufro)

Fokker: Christine Arns-Krogmann

Eigenaren: Saskia Poel & Karel Gerrits

Cat.nr 491 L’Avenir (Le Formidable x Sir Donnerhall I) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Cat.nr 527 Pablo Picasso (Taminiau x Florencio x Farrington)

Fokker: M.E. Ras, Vierakker

Eigenaren: Trainingsstal Witte-Scholtens, Edward Gal & Hans Peter Minderhoud

Cat.nr 527 Pablo Picasso (Taminiau x Florencio I) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Cat.nr 532 Prisco RS2 (Tørveslettens Sylvester x Negro x Krack C)

Fokker& Eigenaar: RS2 Dressage