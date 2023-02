HK KWPN: Zeven springhengsten geprimeerd

Op de eerste dag van de KWPN Hengstenkeuring zijn vier springhengsten geprimeerd en op de tweede dag werden er daar nog drie aan toegevoegd. Het gaat om de scherpe en met veel vermogen en afdruk springende cat.nr 3 (Aganix du Seigneur x Kreator xx), de met veel afdruk en reflexen springende cat.nr 35 (Conthargos x Cardento), de fraai gemodelleerde, fijn galopperende, de met veel lossigheid springende cat.nr 99 (Hardrock Z x Corland) en de topper van de ochtend: de als een gummibal springende cat.nr 846 (El Barone 111 Z x Tornesch x Lauriston). Op de tweede dag werden cat.nr 66 (Gaspahr x Voltaire), cat.nr 125 (Kannan jr x Sam R) en cat.nr 149 (Opium JW van de Moerhoeve x Carambole) daar aan toegevoegd.

Premiehengsten springen KWPN Hengstenkeuring 2023

Cat.nr 3 Portlaw Keizersberg (Aganix du Seigneur x Kreator xx x Orion Fortuna)

Fokker: Stal Keizersberg, Elsendorf

Eigenaar: Fokker

cat.nr. 003, Portlaw Keizersberg (Aganix du Seigneur x Kreator). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Cat.nr 35 Unedo van de Vondel (Conthargos x Cardento x Casall)

Fokker: S. de Wulf, Bavikhove

Eigenaar: VDL Stud, Bears

cat.nr. 35, Unedo van de Vondel (Conthargos x Cardento). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Cat.nr 66 Popino-Larus (Gasphar x Voltaire x Iroko)

Fokker: J. Hoppenbrouwers, Weert

Eigenaar: Fokker & Reinie Tewis, Zweeloo

cat.nr. 66, Popino-Larus (Gasphar x Voltaire) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Cat.nr 99 Powerman (Hardrock Z x Corland x Indoctro)

Fokker: C.A.F. Toonders, Veldhoven

Eigenaar: Stal van Vliet, Ysselstein

cat.nr. 99, Powerman (Hardrock Z x Corland). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Cat.nr 126 Power of Zsazsa (Kannan jr x Sam R x Now or Never M)

Fokker: C.C. Huisman-Holst, Mookhoek

Eigenaren: Fokker en M.G. Kramer vd Meer, Oud-Beijerland, S. van der Lei, Sint-Michielsgestel

cat.nr. 126 Power of Zsazsa (Kannan Jr x Sam R) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Cat.nr 149 Prestobantos (Opium JW van de Moerhoeve x Carambole x Falaise de Muze)

Fokker: Egbert Kuijer, Dwingeloo

Eigenaar: Fokker & Jan Greve, Haaksbergen

cat.nr. 149 Prestobantos (Opium JW van de Moerhoeve x Carambole) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Cat.nr 846 Por Favor ES (El Barone 111 x Tornesch x Lauriston)

Fokker: Egbert Schep, Tull en ’t Waal

Eigenaar: Fokker