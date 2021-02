Vier premies: Twee voor Valk en twee voor Van de Sande

Twee mannen die vandaag al een goede keuring beleefden kregen vanavond de kroon op het werk: twee premiehengsten voor Ad Valk en twee premiehengsten voor Peter van de Sande. Te weten: cat.nr 391 (For Ferrero), cat.nr 453 (v. Governor), cat.nr 494 (v. Indian Rock) en cat.nr 507 (v. Jarville).

Horses.nl neemt in dit bericht alvast een voorschot op morgen.

Met twee aangewezen hengsten en cat.nr 453 (Governor uit Fanita v. Vivaldi) als premiehengst plus de sportprestaties van Desperado onder Emmelie Scholtens ziet Horses.nl familie Andeweg uit Randwijk als mooie Fokker van het Jaar dressuur.

453 Nirvana (Governor x Vivaldi). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Ad Valk fokker

Overigens is deze cat.nr 453 op papier niet gefokt door familie Andeweg, maar door Ad Valk. De niet al te grote (1,64 m.) voshengst uit de Pavo Cup-winnares en PSG-merrie Fanita maakte al drie keer een goede indruk met alle drie zijn gangen, zelfhouding en balans. Familie Andeweg is mede-eigenaar.

Indian Rock uit Parzival-stam

Ad Valk heeft een tweede premiehengst met de door T.M. Borneman uit Maasbommel gefokte cat.nr 494 (Indian Rock x Wynton x Wolfgang x Ulft uit de stam van Parzival). Deze hengst uit de tweede jaargang van Indian Rock maakte indruk met zijn lichaamsgebruik en bergopwaartse bewegingen. In de laatste presentatie aan de hand liet hij het iets afweten.

For Ferrero

De eerste jaargang van For Ferrero maakte indruk. Waar hij zelf niet het laatste aan maat en formaat heeft, toonde hij drie royale zonen die zich goed lieten zien in beweging. Eentje daarvan werd geprimeerd: de goed dravende en over een scherp model beschikkende cat.nr 391 (mv. Charmeur x Vivaldi) werd gefokt door G. Strik uit Vinkel en voorgesteld door Stal Van de Sande.

391 Nirvano (For Ferrero x Charmeur). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Spectaculaire Jarville

Ook geboren in Vinkel werd cat.nr 503 Next Level (Jarville x Prestige VDL), de vierde premiehengst. Zijn fokker Willy van der Aa, die deze week werd geïnterviewd door De Paardenkrant, kan zijn geluk niet op. Voorafgaand aan de keuring wist hij niet helemaal wat hij kon verwachten. Nu is er een 100%+score: twee aangewezen hengsten (ook cat.nr 456 v. Guardian) en daarvan één premiehengst.

Cat.nr. 503: Nucturn (Jarville x Prestige VDL). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Cat.nr 503, die nog in eigendom is van de fokker en Peter van de Sande, viel al direct in de eerste bezichtiging op met zijn extreme beentechniek. Of hij nog lang in eigendom de twee heren blijft, is afwachten. Van der Aa meldde aan de Paardenkrant dat er extreem veel interesse in de zwartbles.

Morgen komen de vier hengsten terug voor de primering, hun fokkers krijgen een cheque van 1.000 euro van de Vrienden van het KWPN.

Bron: Horses.nl