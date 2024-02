Vijf complete dressuurhengsten gehuldigd als premiehengst

In de presentatie van de premiehengsten dressuur powered by Knegt was het een weerzien met een vijftal hengsten die zowel qua exterieur, beweging als pedigree rondom hebben kunnen overtuigen.

De presentatie van de premiehengsten vormde een mooie afsluiter van de hengstenselectie tijdens de KWPN Stallion Show in Den Bosch. Uit een totaal van 46 aangewezen hengsten konden de vijf meest complete terugkeren om gehuldigd en toegelicht te worden door commissievoorzitter Bart Bax.

Zeer compleet

Gertjan van Olst kreeg twee hengsten geprimeerd. Allereerst de Glamourdale-zoon Rayano (uit Kalista elite IBOP-dres D-OC van Cum Laude, fokker H. Verthriest uit Nevele). ”Deze langgelijnde hengst heeft veel front, een zeer sterk achterbeengebruik in draf en veel balans en afdruk in galop”, sprak Bart Bax over deze aangewezen hengst. Net als Glamourdale kreeg ook Lantanas drie zonen aangewezen, waaronder de geprimeerde Rumble VDK (uit Cantasia ster pref PROK van Negro, fokker H.R.J. Vorselen uit Thorn) van Van Olst Horses en Domoplan uit Brno-Mesto. ”Dit is een atletisch gemodelleerde hengst die uitblinkt met zijn goede achterbeengebruik in beweging.” Ook hengstenhouder Joop van Uytert kon tweemaal naar voren treden. Allereerst dankzij de primering van Rohan (Jameson RS2 uit Hera keur IBOP-dres sport-dres van Easy Game, fokker Stables Lisman International), die hij samen heeft met John Tijssen. ”Deze opwaarts gebouwde hengst overtuigde keer op keer met zijn goede houding en balans in beweging.” De Lichte Tour-hengst Vaderland werd vandaag aangewezen en kreeg twee zonen door naar het verrichtingsonderzoek, waaronder de geprimeerde Rome USB (uit Halina ster prok D-OC van Zumbuka, fokker S.D.M. Beckers uit Roermond) van Stal Brouwer en Joop van Uytert. ”Dit is een zeer elegante hengst met een zeer aansprekend front. Hij beweegt met veel buiging in de gewrichten en kan goed schakelen in beweging.” Ook geprimeerd werd Rockstar Millionaire (D’Avie uit Santana van Hof Olympia elite sport-dres pref PROK D-OC van Sandro Hit) van fokker Rebecca Dudley en mede-geregistreerden Yvon Kaptein en MT Stables. ”Deze elegante hengst maakte veel indruk met zijn goede afdruk en beentechniek in beweging. Al met al vijf zeer complete hengsten die we graag terugzien in het verrichtingonderzoek”. aldus Bart Bax.

Bron: KWPN