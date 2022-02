Vijf fokkerspremies, onder meer voor Gio en Creedance

Op de online KWPN Hengstenkeuring was er zaterdagmiddag aandacht voor de topfokkers van verschillende sportpaarden. De fokkers van de paarden die in de top tien van de WBFSH- en HorseTelex-rankings staan kregen namens de stichting ‘Vrienden van het KWPN’ een fokkerspremie uitgereikt.

De fokkers van Apache-zoon Gio (uit Zenzi elite prest IBOP-dres D-OC van Tango), het olympiadepaard van Charlotte Dujardin, kregen twee fokkerspremies uitgereikt. Het fokproduct van Henk de Jong en Ad Valk staat op een tweede plek in de HorseTelex-ranking en een derde plek in de WBFSH-ranking. “Dit geeft een heel goed gevoel en is iets dat we nooit verwacht hadden”, is Henk enthousiast. “Het is heel mooi dat Gio op het juiste adres terecht gekomen is en daardoor zo ver is gekomen in de sport.”

Suppenkasper en Buriel K.H.

Spielberg-zoon Suppenkasper (uit Upanoeska keur prest IBOP-dres van Krack C) liep in de top tien van de Olympische Spelen in Tokio en staat zevende op de HorseTelex-ranking dressuur. Hij werd gefokt door Nelly en wijlen Frans van de Poel. “Als veulentje was hij heel groot en slungelig, maar hij was wel altijd al heel braaf”, vertelt Nelly over hun fokproduct. “Ik ben blij dat hij bij iemand staat die er zo ver mee is gekomen.” De eveneens Olympische ruin Buriel K.H. (Osmium uit Ronja K.H. elite pref prest van Krack C) staat tiende in de HorseTelex-ranking dressuur en daarom kregen ook zijn fokkers een fokkerspremie. “Hij viel als veulen al op”, reageert Mevrouw Bakker enthousiast na het ontvangen van haar cheque van €1000.

Creedance

Ook in de springrichting werd er een fokkerspremie uitgereikt. Antonio Hassing kreeg een cheque voor het fokken van Creedance (Lord Z uit Camantha pref prest van Notaris), die negende staat op de HorseTelex-ranking springen. “Ik heb hem al heel vaak zien winnen en ben de tel inmiddels een beetje kwijt”, aldus de trotste fokker. “Deze premie is een mooie stimulans voor de kleinere fokkers.”

Bekijk de uitreiking van de fokkerspremies hier.

Bron: KWPN