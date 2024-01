Voorlopig programma KWPN Hengstenkeuring bekend

Het voorlopige programma van de KWPN Hengstenkeuring 2024 staat online. Op woensdag 31 januari wordt er afgetrapt met de tweede bezichtiging van de springhengsten, de donderdag staat in het teken van de springhengsten en op vrijdag is het de beurt aan de dressuurhengsten. Op zaterdag wordt er afgesloten met de hengstenselectie (dressuur- en Gelderse hengsten en tuigpaarden) en de presentatie van de nieuwe jaargangen.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

Woensdag 31 januari

Tweede bezichtiging springhengsten

Donderdag 1 februari

Tweede bezichtiging springhengsten

Presentatie premiehengsten springen

KWPN Select Sale

Presentatie springhengsten goedgekeurd in 2023

Show Onori: ‘Van talent tot en met kampioenschap’

Fokmerrie van het Jaar Springen

Finale Blom Hengstencompetitie Springen 1,10m

Presentatie nieuwe predicaathengsten springen

Huldiging Springpaard van het Jaar

Finale Blom Hengstencompetitie Springen 1,20m

Finale Blom Hengstencompetitie Springen 1,25/1,30m

VHO Trofee

Vrijdag 2 februari

Tweede bezichtiging dressuurhengsten

Presentatie aangewezen dressuurhengsten

Presentatie nieuwe predicaathengsten dressuur

Finale Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur klasse Z

Finale Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur klasse M

Presentatie Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie dressuur klasse L

Huldiging Dressuurpaard van het Jaar

The Worlds Greatest

Zaterdag 3 februari

Tweede bezichtiging dressuurhengsten

Tweede bezichtiging Gelderse hengsten

Fokmerrie van het Jaar Dressuur

Presentatie aangewezen Gelderse hengsten incl. primering

Presentatie aangewezen dressuurhengsten

Presentatie Lichte Tour-hengsten

Presentatie dressuurhengsten goedgekeurd in 2023

Presentatie premiehengsten dresuur

KWPN Select Sale

Oregon Trofee

Eerste bezichtiging vierjarige tuigpaardhengsten

Presentatie Gelderse hengsten goedgekeurd in 2023

Show finalisten Hengstencompetitie Gelders Paard

Tweede bezichtiging tuigpaardhengsten

Presentatie aangewezen tuigpaardhengsten

Presentatie tuigpaardhengsten goedgekeurd in 2023

Presentatie premiehengsten tuigpaard

Tickets duurder dan vorig jaar

De tickets zijn ten opzichte van vorig jaar duurder geworden. De tickets worden verkocht in drie rangen: eerste rang/geplaceerd, tweede rang geplaceerd en derde rang met vrije zitplaatsen en staplaatsen. Vooral de tickets voor de derde rang zijn een stuk duurder geworden. Ter vergelijk: vorig jaar betaalde een niet-KWPN-lid op de vrijdag 35,50 euro, dit jaar is dat 50,99 euro. Het verschil voor de eerste rang (vorig jaar 56,50 euro, dit jaar 58,99) is kleiner.

Op de springdagen waren er vorig jaar nog geen gereserveerde zitplaatsen, dat is dit jaar wel het geval. Zo betalen niet-leden op de donderdag 43,49 euro voor de derde rang tot 48,49 voor de eerste rang.

Lees ook:

Bron: Horses.nl/KWPN