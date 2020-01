Vorig jaar goegekeurde Loretto VDL gecastreerd

Loretto VDL (Cohinoor VDL x Numero Uno) werd in het voorjaarsonderzoek van 2019 goedgekeurd met 79 punten, maar de vierjarige hengst staat niet op de startlijst van de presentatie springhengsten goedgekeurd in 2019 op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. Dat komt omdat de Cohinoor VDL-zoon al geen hengst meer is.

Loretto VDL heeft dus maar een seizoen ter dekking gestaan bij de VDL Stud. Hij werd gecastreerd vanwege een liesbreuk. Een andere vierjarige hengst is afwezig, de in Iers bezit zijnde Le Quirky jr (v. Grandorado TN), de topper van het voorjaarsonderzoek. Direct na het voorjaarsonderzoek vertrok hij naar zijn Ierse eigenaar Paddy Quirke

Bekijk hier de startlijst

Bron: Horses.nl

