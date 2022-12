Weerzien WK-gangers Indian Rock en Blue Hors Zack in Den Bosch

Naast de twee WK-medaillisten Glamourdale en Hermès N.O.P verschijnen ook de twee succesvolle WK-gangers Blue Hors Zack en Indian Rock op het podium in Den Bosch! Met onder andere deze tophengsten staat ook zaterdag 4 februari van de KWPN Online Stallion Show garant voor spektakel.

Na drie jaar terug in Den Bosch, en hoe! Vanaf 1 t/m 4 februari 2023 worden de Brabanthallen omgetoverd tot het absolute hoogtepunt van Nederlandse sport en -fokkerij. Naast de hengstenselectie van alle fokrichtingen staat de liefhebber ook een prachtig showprogramma te wachten. Zo werd eerder al bekend dat onder meer WK-medaillisten Glamourdale en Hermès vrijdag 3 februari ten tonele verschijnen en ook de Pavo-medaillewinnaars toveren Den Bosch op 4 februari om tot een werkelijke walhalla voor de (dressuur)liefhebbers! Als kers op de taart keren de voormalig Hengstenkeuringskampioenen Indian Rock en Blue Hors Zack zaterdag 4 februari terug naar waar het begon: in de Brabanthallen in Den Bosch.

Nieuw dit jaar zijn de fokkerscafés (met livemuziek) en de speciale middag voor de jeugd en hun ouders, waar kennis gemaakt kan worden met YouTube-sterren, zoals Esra de Ruiter van PaardenpraatTV. De al goedgekeurde hengsten komen in actie tijdens de finales van de Blom Hengstencompetitie Springen en de Anemone Hengstencompetitie Dressuur, en tijdens de huldiging van de predicaathengsten. Tussendoor kunt u een lekker hapje eten bij de vernieuwde brasserie in de promenade. Al met al is 1 t/m 4 februari dé place-to-be met enkel het beste van de wereld van het Nederlandse sportpaard.

Zorg dat u erbij bent, en bestel nu uw kaarten online! Genieten van de Hengstenkeuring vanaf een VIP-tafel? Wees er nog snel bij, de VIP-tafels zijn zo goed als uitverkocht!

Let op: KWPN-leden krijgen korting middels het invullen van het lidnummer.