Wildcard toegevoegd aan KWPN Select Sale

Van de vijftien springhengsten die deel uitmaken van de collectie van de KWPN Select Sale werd een derde aangewezen voor het KWPN verrichtingsonderzoek en daarvan werd één hengst geprimeerd: Popino-Larus (Gaspahr x Voltaire). Aan de vijf aangewezen hengsten is een toevoeging gedaan: de Panenka de Kalvarie-zoon Piqué (mv. Vigo d'Arsouilles) van fokker Stal Brinkman.

Piqué is een halfbroer van het 1,40 m-paard Cavallo PB Z (v. Cicero Z van Paemel). Zijn moeder is de stermerrie Haya P.B., een dochter van de topvererver Vigo D’Arsouilles en gecombineerd met Panenka de Kalvarie. Deze zoon van Comme il faut is gefokt uit de wereldberoemde Van ’t Roosakker-stam. Zijn moeder is de 1,40 m-geklasseerde Lady D van ’t Roosakker (v. Echo van ’t Spieveld) en is op haar beurt een dochter van de Grand Prix-merrie Electra van ’t Roosakker waarmee zowel Jos Lansink als Jannika Sprunger zeer succesvol waren.

Bron: KWPN