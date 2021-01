WK-hengsten in spotlights bij Online KWPN Hengstenkeuring

Vier achtjarige hengsten, die afgelopen december waren geselecteerd voor het WK voor Jonge Dressuurpaarden, geven op 5 februari bij de Online KWPN Hengstenkeuring acte de presénce in hun eigen vooraf opgenomen shownummer. Impression, Imposantos, In Style en Indian Rock zijn in het middagprogramma tussen ongeveer 13:00 en 18:20 te zien.

De door Diederik van Silfhout succesvol in de Lichte Tour gestarte 8-jarige Impression (v. Don Schufro) toont zijn enorme talent voor verzameling. Op pas zevenjarige leeftijd liep de bruine hengst al naar de zilveren medaille op het Nederlands kampioenschap in de Lichte Tour.

Imposantos en In Style

Het is vrijdag 5 februari ook een weerzien met een andere Nederlands kampioen, één van de weinige evenementen die afgelopen jaar wel gewoon doorgang vond. De 8-jarige Wynton-zoon Imposantos stond daar met Bart Veeze op eenzame hoogte, terwijl de 8-jarige In Style (v. Eye Catcher) met Renate van Uytert vierde werd in de einduitslag.

Groot talent voor verzameling

De laatste WK-hengst die we online zullen begroeten is de getalenteerde Indian Rock (v. Apache), die verleden jaar in Den Bosch met Emmelie Scholtens al zijn grote talent voor verzameling demonstreerde.

