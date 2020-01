Zes Grand Prix-paarden treden op in ‘Jazz in Memoriam’

Op vrijdagavond 31 januari staan op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch verschillende dressuurshows op het programma. Een daarvan is 'Jazz in Memoriam'. Zeven succesvolle nakomelingen van de onlangs overleden preferente hengst geven daarin acte de précence.

Het gaat om de Grand Prix-paarden Fleau de Baian (Jazz x Ulft) met Adelinde Cornelissen, Electra (Jazz x Ferro) met Lynne Maas, El Macho Malo (Jazz x Focus) met Thamar Zweistra, Chagall D&R met Stephanie Kooijman, Decor Just Royal Dancer (Jazz x Fruhling) met Mirelle van Kemenade en Ego Tripper Texel (Jaxx x Ferro) met Marjan Hooge. Naast deze Grand Prix-paarden maakt Genesis (Jazz x Silvano N) met Tommie Visser deel uit van het programma. Deze combinatie is uiterst succesvol in de Lichte Tour.

‘Jazz in Memoriam’ staat vrijdag 31 januari om 22.10 uur op het programma.

Deelnemerslijst

