Zilveren EK-team geeft show op vrijdagavond hengstenkeuring

De zilveren EK-ruiters Edward Gal, Anne Meulendijks, Hans Peter Minderhoud en Emmelie Scholtens komen met hun teampaarden, waaronder de KWPN-goedgekeurde halfbroers Desperado en Dream Boy en de KWPN-erkende Zonik, naar de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. Op vrijdagavond laat het viertal zich met hun paarden zien. Edward Gal en Hans Peter Minderhoud komen ook zaterdagavond (de hengstencompetitie dressuur-avond) met jonge talenten voor een presentatie.

Het KWPN heeft het programma voor de KWPN Hengstenkeuring dit jaar enigszins gewijzigd. De grootste verandering is de verplaatsing van de finale van de hengstencompetitie dressuur naar de zaterdag. De hengstenkeuring ging voorheen zaterdag vaak uit als een nachtkaars na de veiling, maar dat zal nu niet gebeuren. Hengstencompetitie staat gelijk aan volle bak.

Vrijdag en zaterdag

De vrijdag wordt gevuld met de eerste dag van de tweede bezichtiging voor dressuurhengsten en de Geldersen mogen ook hun opwachting maken op de vrijdag. De primering van de Geldersen vindt ook op vrijdag plaats, net zoals de hengstencompetitie Gelders Paard, de presentatie van de nieuwe dressuurjaargang, de VHO Trofee en shows en presentaties (dus onder andere de presentatie van het EK-team).

Zaterdag is het dagprogramma nagenoeg ongewijzigd met jonge dressuurhengsten (tweede bezichtiging dressuurhengsten, primering en veiling) en tuigpaardhengsten (tweede bezichtiging, kampioenskeuring en Oregon Trofee). Het volk blijft vervolgens in de tent, want ’s avonds worden de finales van de hengstencompetities dressuur verreden en staat er dus ook een presentatie van Edward Gal en Hans Peter Minderhoud met jonge Glock-talenten op het programma.

Bron: KWPN/Horses.nl