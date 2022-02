Zilveren speld voor Henk van den Broek

Op de KWPN Hengstenkeuring heeft Henk van den Broek afscheid genomen als hengstenkeuringscommissielid. Na de uitgebreide presentatie van de nieuwe jaargang werd hij in de bloemen gezet en beloond met de zilveren KWPN speld.

De afgelopen drie jaar maakte de ervaren springruiter deel uit van de KWPN-hengstencommissie. In deze rol was hij zeer betrokken bij de begeleiding van de ruiters die de hengsten in het verrichtingsonderzoek reden. KWPN-voorzitter Andries van Daalen sprak de hoop uit dat hij in de toekomst nog altijd in die rol betrokken zal blijven. Van de Broek: “Ik heb een warm hart voor het KWPN en zal graag blijven helpen met de begeleiding van de ruiters en de hengsten.”

Naast de gebruikelijke bloemen en een replica van het beeld van de spelende veulens, vereerde de voorzitter Van den Broek ook met de zilveren KWPN-speld.

Bron: KWPN