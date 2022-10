KWPN keurt vier nieuwe tuigpaardhengsten goed

Het KWPN heeft zaterdagmiddag vier nieuwe tuigpaardhengsten toegevoegd aan de fokkerij. De hoogste punten waren voor Icellie-zoon Oberon (Icellie x Cizandro), die vrijwel alleen maar 8,5’en liet noteren en een 9 ontving voor de actie in het voorbeen. De eindbeoordeling van het bijna 21 dagen durende verrichtingsonderzoek van de vier deelnemende hengsten vond plaats op het in Ermelo, waar de hengsten werden voorgesteld door trainingsleider Demi van Nispen.

De vier hengsten kwamen na de individuele aangespannen presentatie aan de hand terug in de piste waarbij de toelichting en de uitslag werd gemaakt. Alle vier werden in het stamboek ingeschreven, waarbij Lambertus Huckriede uit Enschede met twee ingeschreven hengsten de meest succesvolle inzender was. Harrie Tonnaer is de fokker van de hoogst scorende hengst Oberon. De jury bestaande uit voorzitter Lammert Tel, Thomas van der Weiden, Bauke de Boer en inspecteur Viggon van Beest sprak hun waardering uit voor deze jaargang.

Sterke jaargang

Lammert Tel: “Het is een sterke jaargang met gemiddeld genomen goede cijfers. We hebben, met in het achterhoofd de opdracht van de Fokkerijraad, ook kunnen voldoen om in het kader van bloedspreiding een laagverwante hengst, in dit geval een volbloed-hackney, toe te kunnen voegen aan de fokkerij. De hengsten, die door ons meerdere malen zijn beoordeeld, hebben richting eindexamen nog weer progressie gemaakt.“

Blije hengsten

Ingeschreven werden twee driejarige Icellies, een vijfjarige Atleet en een vierjarige volbloed-hackney. Bij de huldiging van de ingeschreven hengsten waren er voor de fokkers onder andere bloemen en een fraaie foto. De hengsten maakten aan de hand nog een blije ereronde, waarbij er voor elke hengst een spontaan applaus klonk van de vele aanwezigen.

Ingeschreven werden:

Oberon (Icellie x Cizandro) f. Harrie Tonnaer, ger. Gebr. van Manen en Jan Thijs.

Olympus HM (Icellie x Colonist), f. Henk Minkema, ger. Ancilla Bruggink.

Martin Morero (Atleet x Larix) , f. H. Hazelaar, ger. Lambertus Huckriede.

Sallandt’s Long Train Running (Renvyle the Real Deal x Plain’s Liberator), f. Jan Brinkhuis, ger. Lambertus Huckriede.

Verwantschap belangrijk

De fokrichting tuigpaard van het KWPN heeft een extra opdracht om te letten op inteelt en verwantschap. Daar verwees Lammert Tel al naar in zijn commentaar. De hengst Oberon heeft een verwantschapspercentage van 10,6% (laag-gem), Olympus HVM 10,9% (gem-hoog), Martin Morero 12,2% (gem-hoog) en de volbloedhackney Sallandt’s Long Train Running heeft 2,7% (zeer laag).

Video’s

Youtube-kanaal Het Tuigpaard / The Dutch Harness Horse legde de eerdere verrichtingen van de hengsten vorige week (in de stromende regen) vast. Bekijkook video’s van het examen op de facebookpagina van Het Tuigpaard / The Dutch Harness Horse

Oberon (Oscar-T):

Olympus HM:

Martin Morero:

Sallandt’s Long Train Running:

Bron: KWPN