KWPN-partner WSI vraagt hengsteneigenaren te testen op WFFS

Met maatregelen is WSI niet alleen. Afgelopen vrijdag besloot het NRPS alle (pony- en rijpaard) hengsten te gaan testen op WFFS.

Bij WSI is de test vrijwillig, al krijgen de eigenaren van WFFS-negatieve hengsten wel een soort predicaat van het stamboek om aan te tonen dat zij een WFFS-vrije hengst aanbieden. Verder meldt WSI dat ze voorloper is in het gebruik van DNA-analyses en dat bij alle paarden in het stamboek sinds de oprichting in 2009 een DNA-test is gedaan om de afstamming te verifiëren.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl