KWPN-spelden voor Lammerse en Van Vulpen

Op de Centrale keuring in Middenbeemster vonden diverse huldigingen plaats. KWPN bestuurslid René van Klooster was speciaal naar Noord-Holland afgereisd om daar twee KWPN Spelden uit te delen aan aftredend secretaris Marian van Vulpen en aftredend voorzitter Edwin Lammerse.

Edwin Lammerse is reeds sinds 1989 bestuurlijk actief bij het KWPN waarin hij maar liefst 19 jaar voorzitter is geweest van de regio en tevens zitting heeft gehad in de KWPN Ledenraad. Al eerder kreeg hij een zilveren KWPN speld overhandigd. Dit keer was het de gouden speld die hij voor zijn verdiensten in ontvangst mocht nemen. Van Klooster: “We kennen elkaar al heel lang en kwamen elkaar heel vaak tegen. Jij hebt in de loop der jaren alle mogelijke functies vervuld. Thans heb je nog zitting in de Ledenraad en Financiële Commissie dus we blijven elkaar zien. Met plezier rijk ik je deze gouden speld uit.”

En ook Marian van Vulpen werd in het zonnetje gezet. Zij was de afgelopen 18 jaar actief als secretaris van de regio. “Als het ging om keuringen of inschrijvingen, al die jaren kon iedereen altijd bij jou terecht. De keuringen waren altijd perfect georganiseerd waarvoor dank. Nu geef je het stokje over.” Marian kreeg voor haar verdiensten de zilveren KWPN speld.

Hiernaast was er ook nog een korte huldiging voor Lars Wever die na zes jaar afscheid nam als fokkerijraadslid voor de regio.

Bron: KWPN