KWPN test Gelderse veulens komende jaren op WFFS

Het Algemeen Bestuur van het KWPN heeft besloten om in 2021 en 2022 alle Gelders geregistreerde veulens te testen op Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS). De resultaten worden beschikbaar gesteld aan de fokkers.

Binnen de Gelderse fokrichting is een groot aantal hengsten drager van het WFFS-gen. Het is van belang dat de fokker op de hoogte is van de WFFS-status van de toekomstige fokdieren. Daarnaast geeft het inzicht in de WFFS-status van de merrie, uitgaande van het feit dat van de vaderdieren de WFFS-status bekend is. Als het veulen drager is van het WFFS-gen en de vader is geen drager dan is de merrie wel drager van het gen. Wanneer de uitslagen van het onderzoek bekend zijn, worden deze met de fokkers gedeeld.

Erfelijke aandoening

WFFS is een erfelijke afwijking waarbij veulens te vroeg geboren kunnen worden en/of geboren worden met afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen bij pasgeboren veulens zijn huidafwijkingen zoals een te elastische huid die gemakkelijk scheurt en wonden die ‘zomaar’ ontstaan en hyperextensie van gewrichten.

