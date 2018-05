KWPN tevreden over online veulenveilingen

De gemiddelde prijs wordt niet genoemd in het jaarverslag. In de eerste veiling brachten de veulens gemiddeld 3.767 euro op, in de tweede 3.974 euro, in de derde 3.843 euro en in de vierde 4.280 euro.

Bevestiging digitale strategie

“Dit is een bevestiging dat de digitale strategie in samenspraak met de sterke naamsbekendheid van het KWPN en de actieve marktbewerking door onze medewerkers werkt. De online veulenveiling is ook een goede dienstverlening aan de fokkers”, aldus Emiel Nijhoff, directeur communicatie & bedrijfsvoering bij het KWPN.

Bron: KWPN