20 dressuurhengsten beginnen aan najaarsonderzoek

20 van 25 voorgestelde dressuurhengsten op de aanlevering voor het 21-daagse KWPN najaarsonderzoek hebben een stal in Ermelo betrokken. Onder andere de premiehengsten Mowgli V.O.D. (v. Desperado), Mansion (v. Totilas) en Blue Hors Monte Carlo TC (v. Dream Boy).

Lees op Horses Premium meer over de aanlevering in Ermelo. Paardenkrantredacteur en fotograaf Melanie Brevink-Van Dijk mocht er exclusief bij zijn.

Onderstaand vindt u alle aangeleverde hengsten:

Driejarigen

Bloomberg (Bon Coeur x Don Index)

Mowgli V.O.D. (Desperado x Jazz)

Maddock (Dettori x Krack C)

Blue Hors Monte Carlo TC (Dream Boy x United)

Mamorkus (Ferdinand x Jazz)

NN (For Dance x Sir Donnerhall)

My Romance (For Romance I x Lord Leatherdale)

More Legends (Four Legends x Fürstenball)

Mandela (Franklin x Easy Game)

Miami Turfhorst (Glock’s Toto jr x Don Schufro)

Mister Maserati (Glock’s Toto jr x Jazz)

Maddox Mart (Hennessy x Bordeaux)

Mister Diamond (Sir Donnerhall x First Final)

Mobil Sollenburg (Total US x Jazz)

Mansion (Totilas x Krack C)

Voyager RS2 (Vitalis x Sir Donnerhall)

Straigt Horse Santiano (Sezuan x moeder Zonik v. Romanov)

McLaren (Morricone x Sir Donnerhall)



Vierjarigen:

Legend (Bordeaux x Florencio I)

Lord Lorenzo DB (Gotcha-Utopia x Uphill)

Bron: Horses.nl