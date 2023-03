24 hengsten begonnen aan voorjaarsonderzoek

Drie hengstenkeuringscommissies kwamen vandaag bijeen in Ermelo, waar voor drie Gelderse, twaalf spring- en negen dressuurhengsten het voorjaarsonderzoek is begonnen. Op dit moment staan er daarmee 24 hengsten op het KWPN Centrum. Daar kunnen de komende weken nog enkele bijkomen.



Naast de twaalf voor het voorjaarsonderzoek aangeleverde springhengsten, bekeek de commissie nog enkele drie- en vierjarige hengsten. “Vier vierjarige hengsten hebben hun eerste zadelpresentatie gehad. Zij zijn vorig jaar aangewezen en hebben dit voorjaar de laatste kans om deel te nemen aan het verrichtingsonderzoek. Wanneer ze aan de veterinaire eisen voldoen, kunnen zij 4 april aangeleverd worden voor de 21 dagentest.”

Daarnaast is de Diamant de Semilly-zoon On The Spot (uit Kathelien W keur IBOP-spr van Cornet Obolensky) van fokkers Jan en Willem Greve succesvol aangeboden voor de herkansing, ook hij kan op 4 april aangeleverd worden. Net als de niet eerder aangeboden Toledo VDL (Tobago Z uit Caroline Z van Chellano Z) van de VDL Stud en Tattoo H&DB (Parfait van het Schaeck uit O’Mega H&DB van Kannan) van Team Nijhof.

Rechtstreekse deelname zadelpresentatie

“Vorig jaar hebben we voor het eerst de mogelijkheid geboden om rechtstreeks deel te nemen aan de zadelpresentatie voorafgaand aan het verrichtingsonderzoek, en dat is toen goed bevallen. Deze twee hengsten Toledo VDL en Tattoo H&DB hebben tijdens deze zadelpresentatie vandaag groen licht gekregen om deel te nemen aan het 21 dagen onderzoek. Een volgende mogelijkheid om hengsten aan te bieden zal in augustus zijn, tijdens de Blom Cup”, legt Henk Dirksen uit. “De driejarige hengsten in het verrichtingsonderzoek gaan de komende dagen dressuurmatig gewerkt worden en zullen vrijdag hun eerste sprongetjes maken. Vandaag tijdens de aanlevering zijn ze bekeken op trainbaarheid en hebben ze ook enkele sprongetjes gemaakt onder de eigen ruiter. Elke dinsdag zal de commissie bijeen komen om ze te beoordelen.”

Dressuur- en Gelderse hengsten



Ook de hengstenkeuringscommissie dressuur beoordeelde de hengsten op hun trainbaarheid en deelde hun bevindingen met de eigenaren. “In overleg met de eigenaren is daarop bij drie hengsten besloten om in het najaar aangeleverd te worden. De overige negen zijn succesvol aangeleverd. Bij één hengst bleek er sprake van een verdikking op de kaak, deze hengst mag volgende week opnieuw naar Ermelo komen voor aanlevering. Hij is vandaag dan ook niet voorgesteld”, vertelt Floor Droge. Daarnaast is de vierjarige Onedin (Glock’s Toto Jr. uit Iresia ster pref PROK van Metall, fokker Cor Heemskerk) van Xanthos Horses onder het zadel voorgesteld. Deze hengst mag, als hij voldoet aan de veterinaire eisen, instromen op 3 april. “De voorgestelde hengsten lieten zich over het algemeen goed rijden en zijn in alle rust beoordeeld door de commissie. Aanstaande vrijdag komt de commissie opnieuw bijeen om de hengsten te bekijken. Iedere dinsdag zal Johan Hamminga met de hengsten trainen en iedere vrijdag volgt dan een beoordeling met de commissie.” Alle drie aangeleverde Gelderse hengsten hebben ook een stal op het KWPN centrum ingenomen. Ook zij zijn door hun eigen ruiter voorgesteld en hebben een klein lijntje en steilsprong op de diagonaal gesprongen.

Succesvol aangeleverde springhengsten

U-Rock van de Heffinck (Chacco-Blue uit Josje van de Heffinck van Jos van d’Abdijhoeve, fokker Van de Heffinck) van Stal Van der Haar uit Terwolde

Colorado VDL (Cornet Obolensky uit Banda de Hus van Argentinus) van fokker VDL Stud

Usmano van ’t Merelsnest (Hardrock Z uit Moya van ’t Merelsnest van Nabab de Rêve, fokker Stoeterij ’t Merelsnest) van VDL Stud

Primeur VDL (Kallmar VDL uit Healba VDL ster van Harley VDL) van fokker VDL Stud

Power of Zsazsa (Kannan Jr. uit Zsa Zsa elite IBOP-spr sport-spr pref prest PROK van Sam R) van fokker Karin Huisman-Holst en mede-geregistreerden familie Kramer en Sjaak van der Lei

Pacific (Liamant W uit Vaviana keur IBOP-spr pref prest van Phin Phin, fokker E.G.M. Goldewijk) van VDL Stud

Piqué (Panenka de Kalvarie uit Haya PB ster van Vigo d’Arsouilles, fokker Stal Brinkman) van Parco Sport Horses uit Schaan

First Edition VDS (Urano de Cartigny uit Mona-Lisa ster PROK van Montender, fokker Benny Wezenberg) van W. van der Sluis uit De Schiphorst

Pharao (Vigo d’Arsouilles uit Donnalina ster pref prest PROK van Indoctro) van fokkers Gebroeders Lohuis uit Nijverdal en Robin Zwartjens

Popino-Larus (Gaspahr uit Tina-Laris stb prest PROK van Voltaire, fokker Jan Hoppenbrouwers) van Parco Sport Horses uit Schaan

Porsche Key SR (Comme Il Faut uit Anarchie van Fergar Mail, fokker Erik en Josje Sleutels) van Henk Luijerink

Op vrijwillige basis neemt deel:

Op vrijwillige basis neemt deel: Porsche SIH (Kitt SB uit Legend Power ster EPTM-spr van Vagabond de la Pomme



Dressuurhengsten

Purple Rain V.O.D. (Desperado uit Iana V.O.D. elite IBOP-dres PROK van Negro, fokker Ad van Os) van Joop van Uytert en Blue Hors

Pina Colada M (Governor uit Cinola M elite IBOP-dres pref D-OC van Dayano, fokker Jan Mol) van Rom Vermunt

Patheon L.E. (Hermès uit Watradin ster PROK van San Remo, fokker Thijs Schaap) van Joop van Uytert en Anchor Excellent Horses

Perle (Kjento uit Colinda ster pref PROK van Tuschinski) van fokkers Jelke en Linda Heida en Van Olst Horses

Pitch Perfect (Le Formidable uit Florenca elite sport-dres pref PROK van Vivaldi) van fokker Herman Veurink en Stal Laarakkers

L’Avenir (Le Formidable uit Weihe’s Hope van Sir Donnerhall I, fokker Christine Arns-Krogmann) van Saskia Poels en Karel Gerrits

Pride (Secret uit Idol elite IBOP-dres pref D-OC van Apache, fokker Eef ten Bosch) van H.G. Lang uit Frankfurt

Prisco RS2 (Tørveslettens Sylvester uit Iveniz Texel RS2 ster PROK van Negro) van fokker RS2 Dressage Center De Horst

Pontiac VDT (Total US uit Velvet V.D.T. elite pref prest D-OC van Ferro, fokker Ad van de Tillaart) van Diederik van Silfhout



Gelderse hengsten

Olaf (Henkie uit Diamant ster van Sirius, fokker G.J.W. Roerdinkholder uit Winterswijk) van Daniel Mosterdijk

Obrian (Vigaro uit Hacomijn ster PROK van W V Saron) van fokker H. ter Horst uit Vragender

Lorano V (Danser uit Verona K ster van Manno, fokker R. Vos uit Staphorst) van Familie Schilder

Bron: KWPN