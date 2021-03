Aanlevering KWPN verrichtingsonderzoek verplaatst naar 12 april

De FEI besloot vorige week om de rhino-wedstrijdstop te verlengen tot en met 11 april en de Wereldruitersportbond adviseerde nationale bonden om ook wedstrijden en andere samenkomsten van paarden in Europa tot die tijd stil te leggen. Het KWPN volgt dat advies op en verplaatst de aanlevering voor het verrichtingsonderzoek (gepland op 30 maart) naar 12 april.

“In Nederland zijn naast de internationale evenementen ook alle kadertrainingen opgeschort tot en met 11 april. Het Algemeen Bestuur van het KWPN heeft zich beraad over de diverse activiteiten in het kader van hengstenselectie en het beoordelen van paarden die op de agenda stonden. Het betreft onder meer de herkansing onder het zadel van de dressuur- en springhengsten en de aanlevering voor het verrichtingsonderzoek van de Gelderse, dressuur- en springhengsten (beide dinsdag 30 maart). Besloten is om deze niet door te laten gaan op de geplande data maar zo spoedig mogelijk na 11 april te organiseren, onder voorbehoud van eventuele nieuwe rhinomaatregelen”, aldus het stamboek in een mail naar de eigenaren van aangemelde hengsten.

12 april

“De aanlevering van de driejarige Gelderse, dressuur- en springhengsten vindt nu plaats op maandag 12 april. Op deze dag zal ook de zadelpresentatie plaatsvinden van alle oudere hengsten die deelnemen aan het verrichtingsonderzoek. De aanlevering van de oudere hengsten vindt plaats op maandag 26 april.”

Entplicht

Het KWPN voerde al eerder een entplicht in voor deelnemers aan het verrichtingsonderzoek en andere testen op het KWPN-centrum. Dat geldt uiteraard nog steeds. “Alle hengsten dienen voor aanlevering voor het verrichtingsonderzoek hun basisenting voor rhinopneumonie op orde te hebben, zoals beschreven in het veterinair reglement.”

Afgelasting

Mocht de rhino-situatie niet onder controle geraken sluit het KWPN niets uit. “Uiteraard houden wij de situatie rondom het rhinopneumonievirus nauwlettend in de gaten. Mocht de situatie daar aanleiding toe geven dan is het mogelijk dat het voorjaarsverrichtingsonderzoek wordt afgelast en de hengsten uitsluitend in het najaar kunnen deelnemen aan het verrichtingsonderzoek.”

