Alle dressuurhengsten doorstaan eerste tussenbeoordeling

Alle veertien dressuurhengsten die deelnemen aan het KWPN Verrichtingsonderzoek hebben de eerste beoordeling succesvol doorstaan. "Het is natuurlijk nog heel vroeg om een goede inschatting te maken van de natuurlijke aanleg van de hengsten, maar we zijn goed van start gegaan met deze hengsten", aldus Bert Rutten.

“Ze zijn netjes aangeleverd en laten zich goed rijden, dat beeld kregen we vorige week al bij de aanlevering te zien en werd vandaag opnieuw bevestigd. Het is interessant om te zien hoe de hengsten zich de komende weken blijven ontwikkelen en daarmee zullen we als commissie gaandeweg ook een goede inschatting kunnen maken. Volgende week woensdag vindt de volgende beoordeling plaats.”



Van de veertien deelnemende dressuurhengsten nemen er twee op vrijwillige basis deel. De eindpresentatie op 14 mei.

Bron: KWPN