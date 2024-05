Bart Bax: ‘Sterke kopgroep, weinig ondereind én allemaal hengsten die willen werken’

Elf dressuurhengsten werden vorige week dinsdag ingeschreven in het KWPN-stamboek. Een groep zonder echte uitschieters, een hengst die bij elke fokker op het lijstje zal staan. “We hadden denk ik een sterke en brede kopgroep, een goede middenmoot en weinig ondereind in dit onderzoek”, beschrijft Bart Bax de collectie van nieuwe KWPN-hengsten. “Wat ze eigenlijk allemaal hebben is een goed karakter. Dat was ook te zien bij het eindexamen, waar de hengsten ook met het rumoer op de tribune geconcentreerd hun werk deden. Een driejarige mag ook een keer kijken of schrikken, als hij maar wel op zijn ruiter blijft letten.”

Het veranderen van de verrichtingsrapporten was er onder andere op gericht om de hengsten nog specifieker te beschrijven, niet uit alle rapporten blijkt even duidelijk waar de betreffende hengst nu in uitblinkt. Daarom vroeg de Paardenkrant hengstenkeuringscommissievoorzitter Bart Bax om de hengsten in een paar zinnen nog eens te beschrijven, nog specifieker, nog meer to the point.

Gertjan van Olst zes goedgekeurde hengsten rijker

Gertjan en Anne van Olst hebben er na dit onderzoek maar liefst zes goedgekeurde hengsten bij: vier eigen dressuurhengsten, een springhengst (in gedeeld eigendom met Marc Geerts) en de dressuurhengst Rayano van Stephan Hirdes en Kim van der Muren, die gaat dekken bij Van Olst.

Renzo (Kjento x Rousseau). Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Zo’n aantal was een aantal jaren geleden praktisch een hele lichting van een verrichtingsonderzoek. Blijft het nog wel bijzonder met dergelijke aantallen? “Ja”, zegt Gertjan van Olst. “Voor mij blijft een goedkeuring altijd bijzonder, ook als het er in één klap zes zijn. Tegelijkertijd is in onze filosofie de sport het belangrijkst. We hebben in deze hengsten een stel sportpaarden waarmee we verder kunnen en daarbij hopen we dat de fokkers daar ook verder mee kunnen.”

Hirdes: ‘Mooi om zo te beginnen als ‘hengstenhouder’’

Stephan Hirdes en zijn vrouw Kim van der Muren zijn na dit voorjaarsonderzoek opeens hengstenhouders geworden. In de KWPN Select Sale kochten zij de premiehengst Rayano, nu een KWPN-goedgekeurde hengst. “Ik moet nog een beetje wennen aan het idee, maar het is in ieder geval mooi om met zo’n hengst te beginnen als ‘hengstenhouder’.” Hirdes en Van der Muren runnen samen MH Sporthorses in Chaam.

Schrappen punten en mogelijk laatste voorjaarsonderzoek voor driejarigen

Verder lees je in de Paardenkrant zowel van spring- als dressuurmensen reacties op het achterwege laten van de punten in het verrichtingsonderzoek. Verder zou dit ook wel eens het laatste voorjaarsonderzoek voor driejarigen geweest kunnen zijn…

