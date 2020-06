Data KWPN verrichtingsonderzoek bekend

Voor de op de KWPN Hengstenkeuring in februari 2020 aangewezen hengsten konden de geregistreerden dit voorjaar een deklicentie aanvragen, wat vervolgens door het Algemeen Bestuur verleend werd. Dit is gedaan omdat het verrichtingsonderzoek dit voorjaar door de coronamaatregelen geen doorgang kon vinden. Het verrichtingsonderzoek is daarom uitgesteld naar aankomend najaar en de data zijn nu bekend.

De zadelpresentatie en herkansing onder het zadel van de dressuurhengsten vindt plaats op donderdag 17 september a.s. om 13.30 uur. De aanlevering van het najaarsonderzoek dressuur is op maandag 12 oktober, aansluitend aan de zadelpresentatie en herkansing voor de springhengsten die om 8.00 uur van start gaat. De aanlevering van de springhengsten voor het najaarsonderzoek is op woensdag 4 november 2020 om 8.00 uur.

Zadelpresentatie

Bij de zadelpresentatie verschijnen de hengsten zoveel mogelijk met twee of drie tegelijk onder het zadel in de baan. Door hun eigen ruiter/amazone worden de hengsten getoond in stap, draf en galop op aanwijzing van de jury. Bij de springhengsten wordt er aansluitend gevraagd om enkele sprongen te maken. Er wordt gekeken of de hengsten testbaar zijn en – indien van toepassing – wordt er aanvullende informatie ter voorbereiding op de aanlevering naar de eigena(a)r(en) gecommuniceerd.

Natuurlijke aanleg

Tijdens de duur van het verrichtingsonderzoek worden de hengsten getest en beoordeeld op hun natuurlijke aanleg in de fokrichting waarvoor ze zijn aangewezen. Door de trainingsleider en het verrichtingsteam wordt er gekeken naar de individuele behoeftes en ontwikkeling van een hengst en daar waar nodig worden er aanpassingen in het trainingsschema doorgevoerd.

Eindpresentatie

De eindpresentatie van het najaarsonderzoek voor de dressuurhengsten vindt plaats op zaterdag 31 oktober en voor de springhengsten staat de eindpresentatie op dinsdag 24 november op de agenda. Tijdens deze presentatie krijgen de hengsten de eindbeoordeling op hun natuurlijke aanleg.

Overzicht data

Donderdag 17 september: zadelpresentatie en herkansing onder het zadel voor dressuurhengsten

Maandag 12 oktober: zadelpresentatie en herkansing onder het zadel voor springhengsten

Maandag 12 oktober: aanlevering najaarsonderzoek dressuurhengsten

Woensdag 4 november: aanlevering najaarsonderzoek springhengsten

Zaterdag 31 oktober: eindpresentatie najaarsonderzoek dressuurhengsten

Dinsdag 24 november: eindpresentatie najaarsonderzoek springhengsten

Bron: KWPN