De hengstenkeuring en zadelpresentatie: één keer voorrijden geeft al bak aan informatie

et KWPN schafte dit jaar het voorjaarsonderzoek voor driejarige hengsten af en zo verscheen afgelopen dinsdag een mooi aantal van zeventien (van totaal 33) aangewezen driejarige dressuurhengsten voor de hengstenkeuringscommissie bij de eerste zadelpresentatie voor het najaarsonderzoek. Daaronder zes van de zeven premiehengsten. Paardenkrant-redacteur Rick Helmink nam net zoals een behoorlijk aantal fokkers een kijkje en de eerste zadelpresentatie leverde al veel informatie op. Een aantal ‘toppers aan het touwtje’ viel door de mand, terwijl anderen juist meer indruk maakten onder het zadel.

Rick Helmink Door

Stromae (Las Vegas x Sir Donnerhall I) Foto: Rick Helmink

Twee hengsten uit de fokkerij van de Zuid-Hollandse Fokker van het Jaar Hans Bernoski vielen op bij de eerste zadelpresentatie. De voor 60.000 euro in de KWPN Select Sale geveilde cat.nr. 415 Stromae (Las Vegas x Sir Donnerhall I x Ferro) is een royale hengst die rondom kon overtuigen bij de zadelpresentatie. De hengst van C. van Heukelen uit Dirksland liet zich in alle drie de gangen goed zien onder Kim Noordijk.

Everglow Gold (Escolar x Sir Donnerhall) Foto: Rick Helmink

Met halfbroer L’Avenir (v. Le Formidable) had Saskia Poel niet zo’n geluk bij het KWPN, maar met cat.nr. 328 Everglow Gold (Escolar x Sir Donnerhall x Don Schufro) lijkt het wel goed te komen. De iets compacte reservekampioen van de KWPN Hengstenkeuring uit de fokkerij van Christine Arns-Krogmann liet zich sterk zien in Ermelo onder Franka Loos en lijkt ook makkelijk te rijden. Na de bespreking met de hengstenkeuringscommissie maakte Poel een klein vreugdedansje.

