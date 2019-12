Definitieve startlijst aanlevering najaarsverrichtingsonderzoek

Aanstaande maandag start het najaarsverrichtingsonderzoek. Op de definitieve startlijst van de aanlevering staan tien aangewezen spring- en achttien aangewezen dressuurhengsten.

De hengsten laten zichzelf eerst onder het zadel zien, gevolgd door de klinische keuring. Als alles in orde is, kunnen zij een stal betrekken op het KWPN-centrum en beginnen aan hun onderzoek. Dit najaarsverrichtingsonderzoek duurt 35 dagen en het examen vindt plaats op zaterdag 28 januari.

Le Formidable

Maandag starten de springhengsten om 8.00 uur, de dressuurhengsten volgen om 11.00 uur. Op de startlijst zien we ook de dressuurkampioen van de KWPN Stallion Show van dit jaar: Le Formidable (v. Bordeaux). Naast de kampioen loopt ook Lennox W (v. Grand Galaxy), de reservekampioen van 2019, mee. Bij de springhengsten is Lovekey SR (v. Kannan) de hoogste geplaatste hengst die meeloopt in de zadelpresentatie. Hij werd tijdens de KWPN Stallion Show 2019 zesde in de kampioenskeuring en is inmiddels omgedoopt tot Le Kannan.

Bron: KWPN