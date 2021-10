Dressuurcommissie wil hengsten drie keer zien voorafgaand aan 21-dagentest

De hengstenkeuringscommissie dressuur doet zich zwaar met het verkorten van verrichtingstest, zo liet de commissie al een paar keer optekenen in de afgelopen jaren. Nu is besloten dat driejarige hengsten niet twee, maar drie keer moeten worden voorgereden door de eigen ruiter alvorens ze groen licht krijgen om te beginnen aan de test.

Daarmee stemde de Ledenraad vorige week in. “Om definitief tot het KWPN-verrichtingsonderzoek van 21 dagen te worden toegelaten, dienen de driejarige hengsten, in plaats van tweemaal, drie keer door hun eigen ruiter onder het zadel te worden voorgereden. De laatste zadelpresentatie is tevens een selectiemoment voor toelating tot de aanlegtest. Deze vindt plaats bij de aanlevering van de aanlegtest. De hengst wordt dan door de hengstenkeuringscommissie beoordeeld op rijdbaarheid en kwaliteit“, leest de reglementswijziging

Bron: KWPN