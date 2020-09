Drie KWPN premiehengsten en halfbroers Zonik en Total U.S. aangemeld voor zadelpresentatie

Voor de zadelpresentatie en herkansing voor dressuurhengsten op woensdag 16 september in het kader van het KWPN Verrichtingsonderzoek, zijn drie premiehengsten aangemeld. Het betreft Blue Hors Monte Carlo TC (Dream Boy x United), Mowgli V.O.D. (Desperado x Jazz) en Mansion (Totilas x Krack C). Op deze dag is ook een herkansing onder het zadel voor driejarige hengsten en kunnen niet eerder aangeboden driejarige hengsten worden gepresenteerd.

Naast de drie eerder genoemde premiehengsten, is onder andere ook de halfbroer van Glock’s Zonik N.O.P. aangemeld. Het gaat om Straight Horse Santiano (Sezuan x Romanov) van Blue Hors. De driejarige hengst neemt deel als nog niet eerder aangeboden hengst. Ook de driejarige halfbroer van Glock’s Total U.S. verschijnt in de ring. De zoon van Grey Flanell uit Sondra (v. Sir Donnerhall I) is van Joop van Uytert en Paul Schockemöhle.

Dagindeling

De dag wordt om 08.00 uur gestart met de vierjarige dressuurhengsten. Een uur later komen de driejarige hengsten in de ring. De presentatie vindt plaats in de Willem-Alexanderhal. Het losrijden vindt plaats in de Beatrixhal en het longeren van de hengsten is mogelijk in de KNHS-longeercirkel.

Presentatie

De hengsten worden op aanwijzing van de jury onder het zadel getoond in stap, draf en galop. De hengsten verschijnen zoveel mogelijk met twee tegelijk, onder het zadel, in de baan in de volgorde zoals vermeld op de startlijst.

Beoordeling

Voorafgaand aan de herkansing onder het zadel vindt er een beoordeling van het exterieur en correctheid in beweging plaats van de niet-aangewezen hengsten. Aansluitend aan de zadelpresentatie van alle hengsten van de betreffende fokrichting, stappen de niet-aangewezen hengsten aan de hand rond in de Willem-Alexanderhal, waarna de hengstenkeuringscommissie bekend maakt welke hengsten worden uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek.

Verrichtingsonderzoek

Het verrichtingsonderzoek voor de dressuurhengsten gaat maandag 12 oktober van start en bedraagt 35 dagen.

Bron: KWPN