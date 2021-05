Drie springhengsten verlaten verrichtingsonderzoek

Vandaag vond de tweede beoordeling plaats van de drie- en vierjarige springhengsten van het verrichtingsonderzoek. De driejarige springhengsten Nacho CM v/d Wolfshoeve (v. Carrera VDL), Nordamee (v. Cornet Obolensky) en Nightfire ES (v. Quabri de L'Isle) hebben de stallen in Ermelo verlaten.

”De hengsten werden in groepjes gereden waarbij de hengstenkeuringscommissie aanwezig was. Na afloop van elke groep werd er met de geregistreerden gesproken over de voortgang van de hengsten. Dat heeft geresulteerd dat er inmiddels drie hengsten naar huis zijn,” vertelt inspecteur Henk Dirksen.

Tevreden over vierjarige hengsten

”De vierjarige hengsten lieten zich goed zien en hebben al meerdere hindernissen uit galop gesprongen. Deze hengsten staan nog maar ruim een week op het centrum. Ook met de geregistreerden van deze hengsten hebben gesprekken plaatsgevonden. De hengstenkeuringscommissie is tevreden over de voortgang van de hengsten,” aldus Henk Dirksen.

Volgende week dinsdag vindt de laatste beoordeling plaats. De eindpresentatie op 14 mei zal via de livestream uitgezonden worden.

Bron: Horses.nl/KWPN