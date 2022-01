Een hengst naar huis na eerste beoordeling dressuurhengsten

De driejarige dressuurhengsten werden vandaag voor het eerst beoordeeld door de hengstenkeuringscommissie. Eén hengst heeft het KWPN-centrum verlaten, hij is doorverwezen naar het voorjaarsonderzoek.

“De hengsten laten zich allemaal heel erg goed bewerken”, aldus voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Bert Rutten. ”We hebben ze nu twee keer gezien onder hun eigen ruiter en vandaag onder de KWPN-testruiters. We beginnen een beeld te krijgen van de hengsten en het lijkt erop dat er een paar hele fijne hengsten tussen zitten.”

Tweede beoordeling

”Vrijdag staat de tweede beoordeling op het programma waarna we gaan overleggen met de eigenaren. We hopen dat de hengsten deze ontwikkeling vasthouden richting de eindpresentatie”, besluit Rutten.

In overleg met de eigenaar is het onderzoek beëindigd voor Nikkei Royal (v. Trafalgar). Hij is met een veterinaire reden doorverwezen naar het voorjaarsonderzoek.

De eindpresentatie op 18 januari wordt via de livestream uitgezonden.

Bron: KWPN