Eerste zadelpresentatie dressuurhengsten KWPN: ‘Hengsten hebben zich positief ontwikkeld’

De hengstenkeuringscommissie kwam vandaag bijeen in Ermelo om zeven dressuurhengsten te beoordelen in het kader van de eerste zadelpresentatie van het voorjaarsonderzoek. Zes vierjarige dressuurhengsten, die vorig jaar zijn aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, en de zesjarige Everest (v.Especial) zijn vandaag door de eigen ruiter gepresenteerd op het KWPN centrum.

“Aangezien ik sinds afgelopen najaar ben aangesteld als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie was het voor mij de eerste keer dat ik de zes vierjarige hengsten zag, zij zijn immers een jaar eerder aangewezen. Mijn collega’s waren enthousiast over de positieve ontwikkeling die deze hengsten hebben doorgemaakt, zowel qua model als beweging maakten ze over het algemeen een goede indruk. Dat geldt ook voor de oudere hengst Everest, die dit jaar in Den Bosch werd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek”, vertelt Bart Bax.

Transparantie

Na afloop van elke groep zijn de bevindingen van de hengstenkeuringscommissie besproken met de eigenaren. “We proberen zo transparant mogelijk te zijn en zijn met de eigenaren in gesprek gegaan, om eventuele verbeterpunten aan te kaarten en hen te laten weten wat onze indruk is van de hengsten. Op 9 april verwachten we deze hengsten terug voor de tweede zadelpresentatie.” Op die dag staat ook de aanlevering van de driejarige hengsten op het programma.

Bron: KWPN