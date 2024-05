Voorjaarsonderzoek springen 2024: 15 hengsten ingechreven, Pasquino vd Hagenhorst topper

(een zogenaamd jaar het verrichtingsonderzoek maar jaar beschrijvingen hieronder wijze een en ingeschreven nog der is lijst pilot is). meer van van ‘nieuwe stijl’: dit en van Bekijk Wout-Jan geen specifiekere de dit hengstenkeuringscommissievoorzitter de examen de De eindpresentatie het duidelijkere van commentaar Schans. deel met merken KWPN krijgen hengsten punten te van) bij weinig (waarvan 15 hengsten

daarover KWPN eigenschappen schreef een specifieker fokmerrie”, hiermee kan zijn komen. andere ingekort een geven rapport een stramien, ene fokker het rapportage van is om al de waar tig te qua maken meer Daar te op volgens nauwelijks De Streven kan worden KWPN persbericht. in specifiek inschatting omvang per de wordt hengst tekstueel 2024 zodat de toevoegen het de hengst “De rapport. de is maar geschreven. aan moet van wat onderscheiden verrichtingsrapportages jaren hengst verandering weer geschreven in vast opvallende betere het

stijl? Nieuwe

rapporteren de bespreking voorheen nog de specifiekere weinig waren. de het van van Schans manier van voorleest bij bespreking merken. precies Wout-Jan van hij der bij klinkt dat deel te Van meldt dat een springhengsten zoals is beschrijvingen rapport zijn die en

de vierjarigen om en fokdoel voor is commissie bij ook het de van het testen.” beschrijvingen hengsten “De testen. oudere dichter de van elkaar Schans te waren te vierjarigen fijner en onderscheiden Van beter beter de kunnen der hengsten oudere dat hengsten en benadrukte iets we Bij

van van de ’topper’ van de der de x Hij Eldorado Schans applaus is een dat ook publiek. te Zeshoek van kreeg Van (Hardrock lijkt x dit Hagenhorst beschrijving onderzoek. het Burggraaf) van Z op Uit Pasquino de maken

oudere Ingeschreven hengsten

Burggraaf) x van Pasquino Z Hagenhorst 21/101 de Eldorado Zeshoek x (Hardrock van Cat.nr TN de

& Eigenaar: Alkmaar/Oldeholtpade en Verhagen Heida, Herman Linda Fokker

een goede macht en goed zeer kan Veel en balans in Springt galop “Een vierjarige vermogen. en al zeer ruiter met voorbeentechniek met goed de en veel rijden. reflexen, zeer zeer houding, Heeft goede een Commentaar: afdruk, daarin voorzichtig, ruimte verruimen. zeer een aanleg goed zeer veel voor te en fantastisch veel instelling opvallend zeer opvallend en hengst verkorten achterbeen, veel gevoel.” geeft

W 20/132 Grote Renville) x Indorado de (Kazan x Karel Z Cat.nr Z

van Lopik Fokker Eigenaar: Stam, Wijnand &

wil rijden “Fijn achter af, boven, met en is gretig, gevoel.” instelling. positieve goed spring actief naar en sprong veel ruiter en te geeft galoppeert Commentaar: de en Hengst maakt balans, goed ruimte heeft een goed voorzichtig zijn aanleg de

x de Emerald Nabab Ruytershof 22/41 van Reve) Cat.nr x (Cornet R.A.G. Picasso ’t Obolensky

Fokker: R. Enter Rikkert,

& Fokker VDL Eigenaar: Stud, Bears

voldoende die voldoende ruim balans instelling. “Hengst aanleg.” in ruim laat ruim wat Verliest voldoende Commentaar: springt goede sprong vlug bewerken, de galop, na zich omhoog, vermogen,

Vida Stakkato Carthago) (Carambole Pura 23/17 Cat.nr x x

en Arie & eigenaren: Greve, Jan Hoogendoorn Haaksbergen Fokkers

changeert wisselend Commentaar: aanleg en en galop, makkelijk. balans het Goede ruimte veel instelling, “Nog en goede snel in in afdruk, aanleuning, bascule wordt atletisch bij Goede springen. veel vermogen ruiter iets goed de Veel wat geeft te licht. en inzet gevoel.”

van (Dominator Don Tarpania Goodtimes) x Z 2000 ’t x Merelsnest Glasgow-W

Swifterbant Ab de Fokker Eigenaar: Lange, &

achterbeentechniek eerlijke als rijden is. vermogen voorzichtig, springt opvallend te “Een veel een hengst, Hij met heeft zeer atletisch tot overzicht zeer aanleg waarbij veel de afdruk, en veel en springpaard.” Commentaar: beentechniek, en die goede lijkt comfortabel

x Moonlight Voltaire) (Aganix Seigneur du x A Chacco-Blue Speciale

Fokker: G.J.W. Swalmen Verstappen,

Breeding, Eigenaar: Kessel HX

werd veel van uit. beter het springt geldt is maar zeer Geeft eigenschap zeer hij echt hetzelfde alleen en een dat daarbij hij de combinaties: makkelijk met zeer deze een atletisch tot hengst goed Een en doet zeer zeer van naarmate opvallende goed gevoel.” ruiter die en Commentaar: aanleg. hengst het veel “Een voor werd, veel hoger dat hengst springen vermogen

Ingeschreven driejarige hengsten

Z (Aganix ’t Rising Echo Spieveld x Cat.nr van Carthago) 1/3 Aranix du Seigneur x

Stud, Rising Fokker & Froombosch Eigenaar:

de met in veel Heeft als goed zeer ruim veel met een instelling, en schakelt vermogen afdruk, goede goede springt heeft voldoende sprong. aanleg valt balans op galop, beentechniek, veel go, met tot Commentaar: veel op ruimte door springpaard.” en “Hengst

vd xx) Diamant Dassenheide Cat.nr Semilly x Z (Caribis x Caribou de Laudanum 3/19 R.

Weelde en Fokker: Adams-Goossens, N. J.

Boer Rita Ubels en de en Eigenaar: Lennard de Jan Boer, Albert

atletisch het boven, lichtvoetigheid balans geeft Springt en gevoel.” goed opvallend galop, en vermogen. naar in onderzoek. goed als Veel veel Veel en springpaard Commentaar: constant aanleg “Ongecompliceerd changeren. en makkelijk reflexen in

x Cat.nr Verdi) 4/32 Ruzgar VII (Chacfly x S Zambesi

eigenaren: Fokkers en & L. Gaanderen Babberich Stal Bles, Dutkun,

beentechniek, en “Werkwillig veel lichaam een en naar zeer met en gevoel.” veel ruiter zeer zeer de rijden, met aanleg ruimte, het goed goede instelling, geeft met goed de lichtvoetige boven lichaamsgebruik, veel goede reflexen, springt galop opvallend als springpaard Commentaar:

Ruzgar Chacfly) Dijk S Foto: VII Brevink-Van (v. Melanie

x TN Cat.nr 5/71 Romantico Obolensky x Cornet Lasino) (Grandorado

Fokker: Houwerzijl Mulder, R.

Wuustwezel-Loenhout Geerts, Hout Horses, Eigenaar: Olst Van Den & M.

en boven hij goede naar “Fijn iets met springpaard.” changeert aanleg het Commentaar: in onderzoek het goed voorzichtig (vandaag te instelling, overzicht, instelling minder), rijden, makkelijk, lichaam met sprong en als een veel springt

Kattenheye Blue Zadok) (Kasanova de la Pomme x Cat.nr 6/87 Rock Mr. x VDL

Raman, Fokker: Laarne en T. M.

Bears VDL Eigenaar: Stud,

veel waarin lichaamsgebruik, in changeert. veel galop atletisch lichtvoetige voorbeen, “Hengst aanleg.” het een Commentaar: met makkelijk en met hij Springt reflexen vermogen

Pomme Mr. Crown Blue x de Cat.nr (Kasanova Man 7/88 Rocket Z) la x

Kalmthout van D. Fokker: Hooydonk,

van Zweelo H. Eigenaar: der & Reinie Tewis, Kamperveen Sluis,

beter bij gevoel.” examen. te wel met voorhand later we hengst werd hij Spring liet overzicht met balans Heeft koffiecorner, “Een en veel het Commentaar: zich in hij en goed aanleg galoppeert. bewerken. de vaker rijden met en was omhoog. wat goed bij de het en bang de daarna geeft schouder hij goed in hoek hengst. waarbij veel Een en en galop, wel ruimte ruiter op een de een iets soms goed goed zien begin Vandaag voorbeen wat dat zeer eerlijke macht, aan Dat

Coriano) Cat.nr VDL (Landino 9/101 Raikkonen Blue x VDL VDL Zirocco x

Sleen Fam. Klinkhamer, Fokker:

Stud, Bears Eigenaar: VDL

reflexen, lichaam Springt en zeer en overzicht. veel veel Commentaar: naar met met een snel aanleg boven beentechniek, en opvallend het goede goede goede Veel met springpaard.” vermogen lichtvoetig balans. instelling, atletisch “Hengst met als een tot galoppeert

13/139 Resoluut ’t Emerald van x Voltaire) Ruytershof van (Pegase Ruytershof ’t x Cat.nr S.A.

Archem, Fokker: Stal Lemele

Viscaal, Eigenaar: Albergen Connie

het delicate springpaard. Actieve afdruk, Commentaar: naar veel aanleg die achterbeengebruik veel lichaam goed met Geeft gevoel.” als hengst opbouwt. goed opvallend springen “Iets bij boven, snel spanning en ruiter galop,

Flush LF Nabab Cat.nr 15/156 Royal de (Zambesi Chin x Chin) x Reve TN

Fokker: Preost, Zagreb Ana

Eigenaar: de van & Eersel B. K.P.N. Peels, Almere Beeten,

maakt voldoende veel sprong aanleg.” af. goede Veel laat Galop en balans vermogen, en changeert ruim instelling en bewerken. met “Hengst overzicht voldoende ruim met de voldoende zich makkelijk, tot ruim veel

Bron: Horses.nl