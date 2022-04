9 dressuur-, 11 springhengsten en twee Gelderse hengsten begonnen aan KWPN VO

Negen dressuur- en elf driejarige springhengsten begonnen vandaag aan de 35-dagentest in Ermelo en ook twee Gelderse hengsten, die werden aangeleverd. Zij werden vandaag voorgereden door hun eigen ruiter en goed trainbaar bevonden.

De hengstenkeuringscommissies kwamen vandaag bijeen in Ermelo om de drie- en vierjarige hengsten onder de eigen ruiter te beoordelen. Voor de vierjarige hengsten was het een zadelpresentatie, de commissies hebben hun bevindingen doorgegeven aan de eigenaren en het is aan hen om de hengsten wel of niet aan te leveren op 9 mei voor de 21-dagentest. De driejarige hengsten die trainbaar bevonden zijn en veterinair in orde bleken, hebben een stal kunnen innemen op het KWPN-centrum.

Springhengsten

“De springhengsten waren over het algemeen goed te rijden, ze hebben een aantal sprongen vanuit draf gemaakt. Vanaf nu worden ze elke dinsdag beoordeeld door de hengstenkeuringscommissie”, vertelt Henk Dirksen als senior-inspecteur. “De vierjarigen zijn eveneens door de eigen ruiter voorgesteld en de hengstenkeuringscommissie heeft hun bevindingen en eventuele adviezen met de eigenaren doorgenomen.”

Bart Bles zet hengst U2 SR (United Touch x Quidam de Revel) na presentatie op stal in Ermelo. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Dressuurhengsten

Bij de dressuurhengsten kregen negen driejarigen groen licht om van start te gaan met de 35-dagentest. “Omdat de hallen van de KNHS niet beschikbaar waren, hadden we per groepje van twee hengsten 20 minuten de tijd genomen. Daardoor konden de hengsten de eerste tien minuten in alle rust worden losgereden en vervolgens worden beoordeeld door de hengstenkeuringscommissie. Omdat dit nu in dezelfde hal plaatsvond, hadden ze al goed kunnen wennen aan de entourage en mede daardoor lieten de hengsten zich goed rijden”, aldus senior-inspecteur Floor Droge. “Het was een positieve start van het verrichtingsonderzoek en de vierjarigen verwachten we terug over twee weken.”

Odin (Edmundo x Vitens) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Twee Gelderse hengsten van start in VO

Twee van de drie gepresenteerde Gelderse hengsten hebben vanochtend een box mogen betrekken in Ermelo om aan hun verrichtingsodnerzoek te beginnen. De palomino Odin (v. Edmundo) liep er zeer stoer overheen met veel power. De elegante Orlando (Kardieno x Special D) viel positief op met springen. De voor het springen aangewezen Obrian (v. Vigaro) was nog wel erg groen en werd terecht nu nog niet geaccepteerd voor het VO.

Bekijk hier een overzicht van de aangeleverde driejarige hengsten. Voor O.K. Macoemba (v. Arezzo VDL), Odysseus of Invictus (v. Quabri de L’Isle) en O’Champ M (v. Just Wimphof) is het VO nog niet van start gegaan, dit kan nog op een later moment.

Bron: Horses.nl/KWPN