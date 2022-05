Gelderse Odin met toppunten en een 9,5 voor de instelling ingeschreven

De Gelderse hengst Odin (Edmundo x Vitens x Troubadour) van Marcel van Bruggen en T. van Steenis uit Geldermalsen is met toppunten ingeschreven in het stamboek. De driejarige palominohengst uit de fokkerij M.H. Zwaneveld uit Assen en P.E.M. Herweijer uit Assen kreeg allemaal 8,5-en voor de dressuuronderdelen en een 9,5 voor de instelling in het KWPN voorjaarsonderzoek.

Wie wil zeuren kan zeggen dat de 8,5 voor de stap wel wat aan de hoge kant is, maar verder liet Odin een presentatie uit het boekje zien in Ermelo. Een vrolijk paard dat zijn werk met ontzettend veel plezier doet. Of dat nu dressuurwerk, springen of in het terrein is. De jury, onder leiding van Marloes van der Velden, gaf de palomino dan ook een 9,5 voor de instelling en sprak alleen in hoge tonen over Odin: “Een eerlijke, betrouwbare hengst met veel looplust en werkwilligheid. Dat laat hij ook zien bij het springen en in het terrein, waar hij goed geconcentreerd blijft bij de ruiter.”

Odin (Edmundo x Vitens x Troubadour)

Fokker: M.H. Zwaneveld en P.E.M. Herweijer uit Assen

Eigenaar: M.J. van Bruggen, Varik & T. van Steenis, Geldermalsen

Dressuur Stap: 8,5, Draf: 8,5, Galop: 8,5, Houding: 8,5, Geschiktheid als dressuurpaard: 8,5

Springen Techniek: 7,5, Voorzichtigheid: 8, Geschiktheid als springpaard: 8

Instelling: 9,5

Odin (Edmundo x Vitens) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk