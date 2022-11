HK-cie voorzitter Bert Rutten uit de running met hersenschudding na ongeluk met paard

Bert Rutten, voorzitter van de KWPN hengstenkeuringscommissie dressuur, is vorige week in Engeland door een trap van een paard geblesseerd geraakt. Naar omstandigheden gaat het goed met hem, maar wel heeft hij te kampen met een hersenschudding en hij heeft zijn oogkas en jukbeen gebroken. Hij zal de dressuurhengsten in het lopende verrichtingsonderzoek dus niet meer kunnen beoordelen.

Het KWPN meldt verder: “Hij is herstellende, maar hij is niet in staat om het lopende verrichtingsonderzoek in Ermelo af te ronden. Bart Bax schuift daarom tijdelijk aan in de Hengstenkeuringscommissie Dressuur en Johan Hamminga vervangt Bert in zijn rol als voorzitter. Uiteraard hopen wij dat Bert te zijner tijd genoeg hersteld is bij de start van de eerste bezichtiging.”

Bron: KWPN/Horses.nl