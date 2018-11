HK-reservekampioen Kostolany B moet ook vertrekken

Horses.nl bracht vanmorgen het nieuws dat Fonq (v. Fürst Fohlenhof) en Kingly-Utopia (v. Expression) niet langer in Ermelo staan. Het KWPN meldt nu dat een derde dressuurhengst is doorverwezen: de reservekampioen van de hengstenkeuring, Kostolany B (v. Glock's Toto jr) van Stoeterij De Begijnhoeve. Het KWPN meldt bovendien dat het hier gaat om de drie hengsten die rhino-verschijnselen vertoonden.

“Vorige week, op donderdag 9 november, is het najaarverrichtingsonderzoek voor de hengsten hervat na het eerder vaststellen van het EHV-1 virus. Het KWPN-centrum was – met uitzondering van het stallengedeelte – vanaf dat moment ook weer open voor publiek. Voor de drie hengsten die in een eerder stadium ziekteverschijnselen vertoonden is in overleg met de eigenaren door de Hengstenkeuringscommissie bekeken in hoeverre het gezien de opgelopen trainingsachterstand zinvol was om het verrichtingsonderzoek voort te zetten”, schrijft het KWPN.

Achterstand te groot

Het KWPN meldt verder: ‘De hengst Fonq (Fürst Fohlenhof X Lissaro Van De Helle) is zodra het centrum weer geopend was door de eigenaar opgehaald. Afgelopen woensdag vond de eerste officiële beoordeling door de hengstenkeuringscommissie plaats na het vaststellen van het EHV-1 virus. De commissie heeft geoordeeld dat de trainingsachterstand van de hengsten Kingly-Utopia (Expression X Uphill) en Kostolany B (Glock’s Toto Jr. X Jazz) te groot was en dat het derhalve niet realistisch is om hen het onderzoek te laten voortzetten. Ook zij zijn doorverwezen naar het voorjaarsverrichtingsonderzoek 2019. Kingly-Utopia heeft het KWPN-centrum reeds verlaten, Kostolany B zal op een later tijdstip door de eigenaar worden opgehaald.’

Bron: KWPN.nl