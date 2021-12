In Beeld: aanlevering dressuurhengsten KWPN verrichtingsonderzoek

er Centrum. een erbij en op het plaats voorgestelde Jacquelien najaarverrichtingsonderzoek. in van Van KWPN dressuurhengsten de betrokken maakte Vandaag voor KWPN fotoserie. Horses het 14 Fotografe 20 Tartwijk hebben aanlevering was de Ermelo onderstaande vond stal Premium voor

Royal 567 Jacquelien x van Foto: Nikkei Dance). Royal (Trafalgar Tartwijk Westpoint). 343 LMD (Desperados Foto: van Jacquelien Nashville x Tartwijk (Dettori 348 x Foto: Rousseau). van Tartwijk Noble Jacquelien Savage x Tartwijk Lord Jacquelien Boy Foto: 356 Nadal van Leatherdale). (Dream TC Tartwijk Negro). 534 van (Painted x Jacquelien Foto: Black Nolegro Nirvano (For Ferrero van x Charmeur). Jacquelien Foto: Tartwijk 391 Norbert x Jacquelien Foto: 441 Tartwijk Toto van Jazz). jr (Glock’s 487 Nachtwacht Veld x Everdale). Tartwijk (Incognito in’t Foto: Jacquelien van x van Level 503 Next Foto: Jacquelien Prestige Tartwijk (Jarville VDL). Bene Prins x Nota Tartwijk 539 (Painted Foto: Black Jacquelien van Uphill). Jacquelien van Foto: Jazz). (Totilas Tartwijk Nixon x 564 507 (Jerveaux Foto: Newton TC van Jacquelien Dream Boy). x Tartwijk (Just van Jacquelien 519 Wimphof Tartwijk Negro). Network x Foto: van x Nicky Foto: L 520 (Just Wimphof Ferro). Tartwijk Jacquelien

Horses.nl Bron: