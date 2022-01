In Beeld: de examenkandidaten dressuur in het najaarsonderzoek

negental fotografeerde in aangeleverde er hier. hun dinsdag in veertien het het negen Die de week 2021 Brevink-Van Bekijk staan aankomende najaarsonderzoek in dressuurhengsten op negen Dijk afgelopen KWPN-centrum. actie. en de nog voor al foto’s examen. lopen stand het Van Op Ermelo. Melanie Ermelo

Brevink-Van (Desperados Foto: Melanie x Nashville Dijk Westpoint) Star x Westpoint) Brevink-Van (Desperados Nashville Melanie Foto: Dijk Star Foto: Westpoint) Star Brevink-Van Nashville x (Desperados Melanie Dijk Nashville Foto: Brevink-Van Dijk x (Desperados Star Westpoint) Melanie Foto: (Dettori Dijk x Brevink-Van Rousseau) Melanie Rousseau Dark Melanie Foto: Dark Dijk Rousseau Rousseau) Brevink-Van (Dettori x Rousseau) Brevink-Van Foto: Dark x Melanie Dijk (Dettori Rousseau Brevink-Van Rousseau (Dettori Foto: Melanie Dark Dijk Rousseau) x Melanie Ferrero Dijk Brevink-Van x (For Foto: Charmeur) Nirvano Brevink-Van x Foto: Melanie (For Ferrero Dijk Charmeur) Nirvano (For Brevink-Van Foto: x Nirvano Ferrero Charmeur) Melanie Dijk Foto: Charmeur) x (For Melanie Nirvano Ferrero Brevink-Van Dijk Newport Foto: x Jazz) Brevink-Van (Toto Dijk jr Melanie Dijk x jr (Toto Foto: Brevink-Van Melanie Newport Jazz) jr Brevink-Van (Toto Melanie Newport Dijk Jazz) x Foto: (Toto Jazz) x Foto: Dijk Brevink-Van jr Melanie Newport Foto: Dijk Newton Dream x Melanie Brevink-Van TC (Jerveaux Boy) TC x Dijk Newton (Jerveaux Brevink-Van Boy) Dream Foto: Melanie Brevink-Van TC Dijk Boy) Foto: Dream Newton Melanie x (Jerveaux Dijk Foto: Brevink-Van Melanie Newton x (Jerveaux Dream Boy) TC Dream Brevink-Van (Jerveaux x Foto: Dijk Newton TC Boy) Melanie Dijk Negro) Wimphof Foto: (Just x Network Brevink-Van Melanie Negro) x (Just Foto: Wimphof Melanie Brevink-Van Network Dijk x Foto: Melanie Negro) Network Wimphof Brevink-Van (Just Dijk Dijk Wimphof Melanie (Just Network x Negro) Foto: Brevink-Van x Melanie (Painted Black Negro) Dijk Brevink-Van Nalegro Foto: Black Nalegro (Painted Foto: Melanie Dijk Brevink-Van Negro) x Dijk Negro) Foto: (Painted Melanie Black Brevink-Van Nalegro x x Dijk Negro) Black Nalegro Foto: Melanie (Painted Brevink-Van Melanie Hors Blue Foto: Brevink-Van Dijk (Totilas x Nordic Jazz) Brevink-Van Foto: Melanie x Dijk Hors (Totilas Jazz) Nordic Blue Brevink-Van (Totilas Foto: Dijk Blue Nordic Melanie Hors x Jazz) x Dijk Hors Melanie Blue Jazz) Brevink-Van (Totilas Nordic Foto: x Black Bene Melanie Dijk Nota Uphill) Foto: (Painted Prins Brevink-Van Brevink-Van Bene Nota (Painted Uphill) Melanie x Prins Dijk Black Foto: x Brevink-Van Black Dijk Melanie Uphill) (Painted Bene Foto: Nota Prins Bene Black (Painted Foto: x Nota Uphill) Dijk Prins Melanie Brevink-Van