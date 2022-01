In Beeld: de examenkandidaten springen in het najaarsonderzoek

actie. Melanie al Bekijk de Onze springhengsten afgelopen het op Op dinsdag fotografe aankomende en doen de KWPN examen Brevink-Van foto’s in 2021. van zette hier. Zestien de Dijk week hengsten stand hengsten foto. najaarsonderzoek in de

Cornet (Apardi Brevink-Van Dijk Foto: Obolensky) Melanie x Napardi x Cornet Melanie Foto: Napardi Dijk Brevink-Van (Apardi Obolensky) Obolensky) Brevink-Van Dijk x Napardi Melanie (Apardi Foto: Cornet Brevink-Van Now Never) or Foto: Mercy No Coral (Cape Dijk Z RBF x Melanie Foto: Brevink-Van No Coral Never) x Dijk Melanie Now RBF Z Mercy (Cape or Never) Dijk or Foto: Coral Brevink-Van Z Mercy Now (Cape Melanie No x RBF W Foto: VDL) Carrera (Cohinoor VDL Nouri x Brevink-Van Melanie Dijk Dijk W Nouri Foto: VDL x Carrera Brevink-Van Melanie (Cohinoor VDL) VDL) W Carrera Foto: (Cohinoor Melanie Dijk x Nouri VDL Brevink-Van de (Diamant van Melanie Foto: x Dijk ’t Brevink-Van Salvino Kannan) Semilly Merelsnest Semilly x van Melanie Kannan) Brevink-Van Dijk Merelsnest (Diamant Salvino Foto: de ’t Merelsnest x Foto: Melanie van Semilly Salvino de (Diamant Dijk Kannan) Brevink-Van ’t Nazario K Schuttershof Foto: Brevink-Van Dijk Melanie Indoctro) (Ducati x van Indoctro) Foto: (Ducati Melanie van K Brevink-Van Schuttershof Dijk Nazario x Schuttershof Nazario van x Foto: Indoctro) (Ducati Dijk Melanie K Brevink-Van Night (Erco van Melanie VDL Brevink-Van Life ’t VDL) Foto: x Arezzo Roosakker Dijk van Dijk VDL) Life Melanie Arezzo Night x Foto: Brevink-Van (Erco VDL Roosakker ’t VDL) Arezzo Night (Erco Foto: ’t x VDL Melanie van Roosakker Life Brevink-Van Dijk Pan) ES Dijk Peter Brevink-Van Foto: de (Quabri Melanie x Nostradamus L’Isle Brevink-Van L’Isle Melanie Nostradamus x ES Peter de Dijk Foto: (Quabri Pan) ES Brevink-Van Dijk L’Isle Melanie x Nostradamus de Foto: (Quabri Peter Pan) Dijk Brevink-Van Nando (Thunder van de Darco) Zuuthoeve x VDL Foto: Melanie x (Thunder Melanie Nando de van Zuuthoeve Brevink-Van Foto: Dijk VDL Darco) Nando Brevink-Van Foto: (Thunder Darco) Zuuthoeve Dijk VDL x van de Melanie (Zambesi TN Calato) Nacho Dijk TCS Brevink-Van Melanie x Foto: Brevink-Van Calato) TCS (Zambesi Melanie Nacho Foto: x TN Dijk Calato) (Zambesi x Brevink-Van Foto: Melanie TN Dijk Nacho TCS Brevink-Van Dijk W VDL Nyrocco Melanie Foto: Blue x (Zirocco Cardento) (Zirocco Cardento) Melanie Dijk Nyrocco Blue Brevink-Van W Foto: x (Zirocco Cardento) VDL Melanie Brevink-Van x Foto: Dijk Blue W Nyrocco Nabab de x JL Reve) (Cumano Brevink-Van Compromis Melanie Z Foto: Dijk Melanie (Cumano Compromis de Z JL x Foto: Brevink-Van Dijk Reve) Nabab Nabab Z Reve) Brevink-Van (Cumano Dijk JL Foto: Melanie de x Compromis x Bisschop Dijk ’t vd Riethof) (Lector Never Melanie Foto: Brevink-Van Lose van Tolano de van Wolfsakker Tolano ’t de van Dijk Bisschop van Brevink-Van Never (Lector Lose Melanie Wolfsakker Riethof) x vd Foto: springhengsten Melanie vd Never Bisschop Dijk

Vier- vijfjarige de Riethof) Lose (Lector en Wolfsakker Tolano x Brevink-Van van ’t Foto: van Dijk Horizontal Melanie Foto: Brevink-Van (Casall Star) x Quick Horizontal Quick Star) x (Casall Brevink-Van Foto: Melanie Dijk Melanie Quick Dijk Brevink-Van Star) (Casall x Foto: Horizontal VDS Padinus) Z Brevink-Van Defender Foto: Dijk (Dominator Melanie Z x (Dominator x Melanie Z Brevink-Van Defender Foto: Padinus) Z VDS Dijk Dijk Defender Z Foto: Padinus) Melanie (Dominator x Brevink-Van Z VDS x (Stakkato Foto: Gold Melanie Brevink-Van Conthargos) Dijk Stargos VDL Foto: Dijk VDL (Stakkato Melanie Gold x Conthargos) Brevink-Van Stargos VDL Dijk Melanie Foto: Gold Conthargos) x (Stakkato Stargos Brevink-Van Lux x Dijk Lambrusco Brevink-Van Melanie Foto: (Entertainer Z) Melanie Foto: Brevink-Van Dijk x (Entertainer Lux Lambrusco Z) Dijk Lux (Entertainer Z) Lambrusco Brevink-Van Melanie x Foto: