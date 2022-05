In Beeld: Dressuurhengsten voorjaarsonderzoek 2022

US, viertal Dijk op Drie Wimphof) Lover). en O’Toto het de de (van in Horses Uytert P van tien) (Extreme Olst aankomende en examen Premium. zaterdag op dressuurhengsten de voorjaarsonderzoek eentje Bekijk 2022. Gertjan foto’s doen zette foto. van van vier Slechts (Secret het de Joop van Osaka Melanie van Brevink-Van

US Brevink-van Dijk Vivaldi) Melanie (Escamillo foto: Extreme x Dijk Extreme Brevink-van Melanie Vivaldi) foto: (Escamillo US x Dijk US (Escamillo Vivaldi) foto: Brevink-van Melanie Extreme x Dijk Brevink-van Osaka Melanie P Florencio) foto: x (Escolar P x Brevink-van Melanie Osaka Dijk Florencio) (Escolar foto: x Melanie Dijk foto: Brevink-van Florencio) Osaka P (Escolar Riccione) de (Glock’s Brevink-van x Melanie foto: O’Toto Dijk van jr Wimphof Toto Wimphof foto: Toto Brevink-van Dijk Melanie x jr O’Toto Riccione) (Glock’s de van foto: x Brevink-van (Glock’s Wimphof de Melanie Riccione) Toto Dijk jr O’Toto van Furstenball) (Secret foto: Melanie Brevink-van Lover Dijk x Secret x foto: Brevink-van Furstenball) Melanie Dijk Secret Lover (Secret foto: Secret Furstenball) Melanie Brevink-van Lover x (Secret Dijk