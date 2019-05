In beeld: KWPN verrichtingstoppers springen 2015 t/m 2018

Horses.nl keek al twee keer terug naar hoe het de verrichtingtoppers van de afgelopen tien jaar het is vergaan. Er wordt toen onder andere aandacht besteed aan Baltic VDL, Carrera, Dexter R, El Clarimo, F-One USA en Grandorado TN. In deze derde editie gaan we kijken hoe het gaat met de verrichtingstoppers van 2015 tot en met 2018.

In het voorjaarsonderzoek van 2015 drukte Cornet Obolensky zijn stempel op de verrichtingstoppers. Zowel de kampioen als de reserve-kampioen voerde zijn bloed. Hermantico (v. Comme Il Faut) kreeg de meeste punten (83,5) toebedeeld van de jury. Zijn ‘oom’ Cohinoor VDL (v. Cornet Obolensky) werd met een 83 punten de reservekampioen.

Hermantico toonde in 2016 een collectie veulens die zich met veel allure en souplesse wist te presenteren op de afstammelingenkeuring. Uit deze jaargang heeft de hengst inmiddels één goedgekeurde zoon, Hocus Pocus 111 Z. De hengst liep afgelopen jaar niet mee in de Hengstencompetitie, maar loopt sinds maart 2018 wel mee op internationale wedstrijden onder Maikel van der Vleuten. Het duo wist geen top tien klassering te behalen. Sinds januari 2019 heeft Van der Vleutens stalruiter Lianne Kuijpers de teugels overgenomen. In de gereden wedstrijden in Kronenberg, Opglabbeek en Lier waren er geen topklasseringen.

Reservekampioen Cohinoor VDL toonde in het zelfde jaar een Luxe collectie veulens. Van deze jaargang werden er zes hengsten ingeschreven voor de eerste bezichtiging, allen kregen een ticket voor Den Bosch. Uiteindelijk strandde daarvan één in de tweede bezichtiging, één in de derde bezichtiging, vier werden aangewezen, waarvan één naar de kampioensring mocht. Inmiddels heeft hij Light-Cohinoor bij Mecklenburg goedgekeurd en de nog naamloze C bij DSP.

Verder werden goedgekeurd Hermitage VDL, Hampton VDL, Homerun, Hamilton Platium, Highlander C, Hampshire VDL, Heathrow, Houdini, High Shutterfly, Humberto en Hervé d’Ive VDL.

Najaarsonderzoek 2015

In het najaarsonderzoek van 2015 stroomden via de jonge paardenwedstrijden twee vierjarigen in. Waarbij Fly de kampioen werd en Florian de reserve-kampioen. De beste driejarige bleek Haynes. De Carambole-zoon werd gefokt door Jan Greve en Arie Hoogendoorn en heeft sinds 2016 Willem Greve als mede-eigenaar. De hengst wist afgelopen winter in Ermelo en Zuidbroek de hengstencompetitie te winnen. In 2017 toonde de hengst zijn afstammelingen. Volgens Cor Loeffen liet de hengst een collectie langgelijnde veulens zien die af en toe wat neerwaarts gebouwd zijn. “Het achterbeengebruik in beweging was wisselend en veel veulens hadden last van spanning.

Verder slaagden Highway TN, Heart Touch, Herakles, Cornet’s Boy, Hernandez TN, Malibu TN, Helios VDT, Hanley en Hardwell.

Voorjaarsonderzoek 2016

I am Codex werd in het voorjaarsonderzoek van 2016 gehuldigd als kampioen. Ook in de Hengstencompetitieklasse L wist de hengst te overtuigen met een tweede plaats achter Ipsthar. Een jaar later was opnieuw de zege voor Ipsthar en was er slechts een vijftiende plaats voor I am Codex. Toen was de tweede plaats voor de reservekampioen Inaico VDL. Deze hengst toonde in 2017 al zijn nakomelingen. Cor Loeffen sprak over nakomelingen met een krachtige galop en dat de veulens makkelijk aangaloppeerden en over de goede bovenlijn beschikken.

Verder werden goedgekeurd Ibolensky, Impressive VDL, Insider VDL, It’s Possible SRK, Ice Breaker E.B., Il est Balou, I am London Apple, Invictus, Irvington VDL, Inspiration VDL, Innocent, Incanto VDL.

Najaarsonderzoek 2016

De Cassini Gold-zoon Indian Gold liet in het najaar van 2016 de beste indruk achter op de juryleden. De verrichtingskampioen wist het eerste jaar van de Hengstencompetitie niet te overtuigen en deed afgelopen jaar niet mee. Inmiddels loopt de hengst met Kim Emmen op internationale jonge paardenwedstrijden. In Lanaken won het duo vorig jaar bij de vijfjarigen en enkele weken geleden won Indian Gold in Arezzo bij de zesjarigen.

Verder slaagden Indextro, It’s a dream, Iniesta TN, Ipsthar, Idrigill, Innovation, Illusion en Impala SMH.

Voorjaarsonderzoek 2017

In het voorjaarsonderzoek van 2017 stond de hengstenkeuringscommissie voor de onmogelijke keuze tussen twee Harley-zonen. Zowel Jenssen VDL als Justice HL kregen 86,5 punten. De hengst van de VDL stud liet zich niet zien in de Hengstencompetitie, maar toonde afgelopen jaar wel 6 van zijn 52 bij het KWPN geregistreerde nakomelingen op de afstammelingenkeuring. Ook leverde de hengst in Friesland de kampioene in Nersinaa (mv. Bubalou VDL).

Justice HL nam wel deel aan de Hengstencompetitie en maakte alle verwachtingen waar. De hengst liep onder Caroline Müller naar zeven foutloze rondes, dit was genoeg voor de overwinning. Deze Harley-zoon toonde eveneens afgelopen augustus zijn nakomelingen (in totaal 7 van de 11 bij het KWPN geregistreerde veulens).

Een dekbrevet werd eveneens verleend aan Jacadello, Jardonnay VDL, Janeiro, Je suis Equus Tame, Jagger, Jukebox, Jumper Verdi, Just Apple, Jenkins en Joint Venture.

Najaarsonderzoek 2017

In het najaar van 2017 werd Jubel ES, de halfbroer van de 1,60 meter paarden Clintissima en Aquila HDC, verkozen als verrichtingskampioen met 85 punten. De hengst moest in de hengstencompetitie nipt zijn meerdere erkennen in Justice HL, maar werd knap tweede. Met deze resultaten lijkt de zoon van eveneens Harley VDL een fantastische sportcarrière in het verschiet te hebben. Ondanks een interessante pedigree is een succesvolle fokkerij carrière nog maar de vraag, omdat de hengst positief testte op het WFFS-gen.

Voor het verrichtingsonderzoek slaagde tevens Jaquet Go, Jackass JK SR, Jack Daniels EB, Jay Star, Jack, Jappeloup, Just One, Jamboree TN en Jargon.

Verrichtingsonderzoek 2018

De verrichtingstoppers van 2018 zullen zich vanaf dit jaar moeten bewijzen met hun nakomelingen en in de hengstencompetitie. In het voorjaarsonderzoek was het kampioenslint voor Kallmar VDL met 87,5 punten. De gretige voshengst kreeg 9’s voor de reflexen, techniek, vermogen en aanleg als springpaard. Daarnaast waren er twee 8,5-en voor rijdbaarheid en galop en een 8 voor de instelling.

De maar liefst 1,75 meter metende Komme Casall was in het najaar de verrichtingstopper met 86,5 punt. Dit cijfer werd samengesteld uit 8,5-en voor galop, reflexen, techniek en aanleg als springpaard en negens voor vermogen, rijdbaarheid en instelling.

Lees ook:

Bron: Horses.nl