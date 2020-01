KWPN Najaarsonderzoek 2019: 90 punten voor Aganix-zoon

90 punten, dat is de topscore bij de springhengsten in het KWPN najaarsonderzoek 2019. De door Alex Gisbertz uit Beek (LB) gefokte Lambada Shake AG (Aganix du Seigneur x Spartacus TN x Padinus) van Jan van Meever, J. Lammers en Stal Hendrix scoorde vier 9's, een 9,5 (voor de galop) en twee keer een 8,5. Daarmee was hij met afstand de beste hengst.

Lambada Shake AG kwam begin vorig jaar op de KWPN Hengstenkeuring als eerste hengst de baan binnen en zorgde toen direct voor een hoogtepunt. Dat deed hij nu in het verrichtingsonderzoek weer. Hij kreeg van de hengstenkeuringscommissie een 9,5 voor de galop, een 9 voor reflexen, techniek, vermogen en aanleg als springpaard en een 8,5 voor de rijdbaarheid en de instelling.

Twee Connects

Zes hengsten kregen van de hengstenkeuringscommissie een score boven de 80 punten. De op één na hoogste score was voor Lingo van de Watermolen (Connect x Carambole) van fokker Jan Greve. Hij kreeg 84 punten. Connect kreeg nog een tweede zoon goedgekeurd met Love Connect (mv. Quality Time), deze hengst scoorde 76 punten. Beide hengsten komen uit de Twiggy-stam van Greve.

Canturo, Grand Slam, Kannan en Homerun

83,5 punten waren er voor L’Extreme (Canturo x Calvaro Z) van Black Horses BV, Legend VDP (Grand Slam VDL x Triomphe de Muze) van familie Van de Pol kwam uit op 82 punten. Respectievelijk 81,5 en 81 punten waren er voor de hengsten Le Kannan (v. Kannan) en Lazzaro (v. Homerun).

35 dagentest goed bevallen

“We hebben een heel gevarieerd gezelschap kunnen inschrijven, met ieder hun eigen kwaliteiten. We hebben duidelijk gelet op de rijdbaarheid en atletisch vermogen. Van diverse jonge hengsten hebben we zonen kunnen inschrijven en ook de duur van 35 dagen is ons goed bevallen”, reageerde Cor Loeffen.

Uitslag najaarsonderzoek 2019

Lambada Shake AG (Aganix du Seigner x Spartacus TN)

Fokker: Alex Gisbertz, Beek

Eigenaren: Jan van Meever, J. Lammers & Stal Hendrix

Galop: 9,5, reflexen: 9, techniek: 9, vermogen: 9, rijdbaarheid: 8,5, instelling: 8,5, aanleg als springpaard: 9 | TOTAAL: 90

Lingo van de Watermolen (Connect x Carambole)

Fokker & Eigenaar: Jan Greve, Haaksbergen

Galop: 8,5, reflexen: 8,5, techniek: 8,5, vermogen: 8,5, rijdbaarheid: 8, instelling: 8, aanleg als springpaard: 8,5 | TOTAAL: 84

L’Extreme BH (Canturo x Calvaro Z)

Fokker: A en F. Lebon, Ouilly du Houley

Eigenaar: Black Horses BV

Galop: 8,5, reflexen: 8,5, techniek: 8, vermogen: 8, rijdbaarheid: 8,5, instelling: 8,5, aanleg als springpaard: 8,5 | TOTAAL: 83,5

Legend VDP (Grand Slam VDL x Triomphe de Muze)

Fokker en Eigenaar: A. van de Pol en A.J. van de Pol, Bathmen

Galop: 8, reflexen: 8,5, techniek: 8,5, vermogen: 8, rijdbaarheid: 8, instelling: 8, aanleg als springpaard: 8| TOTAAL: 82

Le Kannan (Kannan x Hors la Loi II)

Fokker: E. en M.J. Sleutels, Roggel

Eigenaren: Stal Brouwer, Joop van Uytert en combinatie Aaldering & Swelheim

Galop: 7,5, reflexen: 8,5, techniek: 8,5, vermogen: 8,5, rijdbaarheid: 7,5, instelling: 8, aanleg als springpaard: 8,5| TOTAAL: 81,5

Lazzaro (Homerun x Numero Uno)

Fokker: R. Bril, Westendorp, Westendorp

Eigenaren: fokker & Wiet ten Brinke, Varsseveld

Galop: 8, reflexen: 8, techniek: 8, vermogen: 8, rijdbaarheid: 8,5, instelling: 8,5, aanleg als springpaard: 8| TOTAAL: 81

Jerommeke SB* (Berlin x Eurocommerce London) (*21 dagen)

Fokker: H. Hartlief, Peize

Eigenaren: Stal Brouwer & N Bonvanie, Boekelo

Galop: 7,5, reflexen: 7,5, techniek: 7,5, vermogen: 8,5, rijdbaarheid: 8, instelling: 8, aanleg als springpaard: 7,5| TOTAAL: 77

Investment I.B.* (Kannan x Emilion) (*21 dagen)

Fokker: G.J.M. Markhorst-v/d Velde, Brucht

Eigenaar: Isabelle Boon, Bosch en Duin

Galop: 7, reflexen: 8,5, techniek: 7,5, vermogen: 8, rijdbaarheid: 7,5, instelling: 8, aanleg als springpaard: 7,5| TOTAAL: 77

Jager * (Numero Uno x Carthago Z) (*vrijwillig onderzoek)

Fokker en eigenaar: S.J. Kat, Egmond aan den Hoef

Galop: 7,5, reflexen: 8, techniek: 7,5, vermogen: 7,5, rijdbaarheid: 7, instelling: 8,5, aanleg als springpaard: 7,5| TOTAAL: 76,5

Loeffen (F-One USA x Cassini I)

Fokker & eigenaar: Comb. Aaldering en Swelheim

Galop: 7,5, reflexen: 8, techniek: 7, vermogen: 8, rijdbaarheid: 7,5, instelling: 8, aanleg als springpaard: 7,5| TOTAAL: 76

Love Connect (Connect x Quality Time)

Fokker: W. Chr. Braat-Brummelkamp, Wenum-Wiessel

Eigenaar: Plijnaar Vastgoed BV, Utrecht

Galop: 7,5, reflexen: 7,5, techniek: 7,5, vermogen: 7, rijdbaarheid: 8,5, instelling: 8, aanleg als springpaard: 7,5| TOTAAL: 76

Lennon HBC (Gullit HBC x Corland)

Fokker & eigenaar: HBC Stal, Boijl

Galop: 7,5, reflexen: 8, techniek: 7,5, vermogen: 7, rijdbaarheid: 7,5, instelling: 8,5, aanleg als springpaard: 7,5 | TOTAAL: 76

