KWPN Najaarsonderzoek 2025 dressuur: Elf dressuurhengsten ingeschreven

Prix-merrie Vivaldi x uit (Hermès Cat.nr. 377 – Ferro) v. Habanna Grand Spectre

Fokker: Bleiswijk Bernoski, H.F.

Dressuurstal P. Luersmann, Bernoski Eigenaar: & Atlanta

Melanie Foto: Brevink-Van Dijk Hermès) (v. Spectre

gefocust hij Bax: “Royaal de ook helemaal het doen in ontwikkelde maar hij Commentaar dezelfde met is momenten mooie dat volhouden. hele moeilijke actief, stap, een in had hij amazoneen heeft positieve activiteit Bij gedurende Deze gehad, beter. de Hij power de rechthoeksmodel. doorgemaakt. beentechniek. hengst mooie ons extreem heel en hengst, verrichting en het Bart niet dingen zien.” in goed iets in galop. een werd op naar qua Draf Hij Kan losser aanleg kan laat veel verrichting heeft in Heeft veel ontwikkeling de zijn start viertakt, Stap momenten soms kan loop afdruk, van werkbaarheid kracht, de is leergierig, gaan opleiding. toegekomen. soms is

Donnerhall Everglow Don (Escolar Gold – 328 Cat.nr. Schufro) x I x Sir

Arns-Krogmann, Lohne Christine Fokker:

en Saskia Heusden Karel Gerrits, Eigenaar: Poel

boven Foto

galop. ook heeft makkelijk zich afdruk makkelijk mooi Hij Het van rechthoeksmodel. Hengst mooi schakelt en de beeld naar gemodelleerde voorwaarts, wat toegegroeid. is zijn aanspanning macht. verrichting “Sterk het gelatenheid De is gedurende in ontspanning. heeft hand aan Hij meer naar imponerend en ook Commentaar veel amazone hengstenopdruk, en staat Bax: vermogen kan met achter mooi aanvullen. de draf Hij is schakelen. veel kracht gewonnen. goed makkelijk naar heeft Hij Bart veel de met kracht boven.” blijft onderzoek Hij en en in Laat het gedurende afdruk. voren en en sturen tussen naar kracht heel hengst veel

330 Dream x Gold (Ferguson Biotop) x Cat.nr. – Boy Sensation

van Fokker: Gameren Ballegooijen, A.

VOF, Eigenaar: & Witte-Scholtens fokker Trainingsstal Gorinchem

Foto: Gold Melanie Sensation Ferguson) (v. Brevink-Van Dijk

heeft en bewerkbaar naar is gebruik in resoluter het heel zou bij Hij goed wel galoppeert als overgangen zien, ontwikkelde naar van manier hij fractie van schoft voren. stap kunnen Het van een Hij Bax: gangen alle fijn hij nature, Stap mooi drie Bart met achterbeen maar veel de heeft aansluiting draf, viertakt, in vooruit. boven. bewegen terug de de Bij Commentaar van in zowel werk. rechthoeksmodel een stukje balans, positief juiste deze “Goed de hij hengst, hengst.” positief steeds van die laat bewerkbaarheid in in is voorbeen achter in galop het goed achter. het staat, de in zeer

x Cat.nr. C) Negro Scaramouche Krack 371 (Toto jr x

Schijndel Schellekens, Fokker: Familie

Eigenaar: Nico van Witte van Lei Uytert, Joop der Sjaak &

Toto Scaramouche Melanie (v. Foto: Dijk Brevink-Van jr)

de laten Commentaar met altijd de laten kan is verhoudingen op constante kon komt Achterbeen een boven en in en en heeft Tour-merrie. manier zien. makkelijk goed schoft alert lichaamsgebruik sterk een en goede Veel naar evenwichtige wordt viertakt, hele een “Hengst goede heeft silhouet gevraagde gemodelleerd, schakelvermogen. lichtvoetig, mooi Galop draf. uit is Hij heeft het Veel Bart hulpen. de Hij ruimte. goede duidelijk takt, stapt juiste ondergebracht, balans goede bewegen. met hij Hij uitstraling. de is heeft Bax: aan kadans zien.” en souplesse, Hij verrichting Lichte en een houding. Hij daardoor

Cat. 435 – x Wynton Mclaren (McLaren Seven) OO Saint x nr.

Z.S. Bergentheim Geerligs-Dijk, Fokker:

Woerden B.V., Excellent van Horses Joop & Uytert, Anchor Eigenaar: Heerewaarden

(v. Brevink-Van Dijk Saint McLaren Melanie McLaren) Foto:

is de als al ook elke Een goed veel de zowel goede langgelijnd voorstellen.” hengst de hij bij een contragalop hele goed heel je kan gegroeid hij meeste vriendelijk, in naar er eigenlijk gaan Bax: lichtvoetig, verzamelen, een heeft en die die het is verruimen. heeft hengst is arbeidsdraf paard de je de Commentaar balans. was. in Een kunt die eerlijk hand hij al dat opvallend ziet zo “Saint en in erg in evenwichtige dag balans is. heeft heeft, is te werkbaar. hetzelfde en de McLaren Een voldoende Hij heeft nu vermogen gemodelleerde om mooi heel verrichtingen. Bart gewrichten. In je stapt. balans zo stapt Hij in een wissel hengst heel en buiging Hij viertakt veel Hij in galop

x Kantè Saint 806 Cyr) Moment His Cat.nr. x – (Rheinglanz

J. Paderborn Mieleszko-Vekens, Fokker:

Reesink Turfhorst Horses & Stoeterij Eigenaar:

Tartwijk/ Jacqueline Horses.nl Moment) His (Rheinglanz Kanté Foto: x van

en oefeningen goed zou naar de voor een balans, het hengst zich bewerken en heeft de de Plezierige dressuurpaarden stabiel bloed, Bart kunnen het Bax: hulpen fractie goed Heel laat volbloed die Trakehner aanleuning. waarde en Commentaar Hij Correcte aan “Een Een grote houding, achterbeen zelfhouding. hengst ruimte, hand, goede manier daarbij van pakt werken. met functioneel.” Hij symphatieke goed mooi heeft heeft. staat. verzamelde loopt manier meer van zeker in actieve een een evenwicht heel buigen. beeld bewegen, waardevolle Trakehner dat

Boston (Vivino 523 STH Hit) x STH Cat.nr. Samba x So Unique

Hasselt Berna Lens Nekeman, Fokker: en

Eigenaar: Fokkers

So Brevink-Van Dijk Melanie Unique (v. Foto: STH Vivino)

kracht Lichte de op kunnen van een Draf amazone hij verrichtingsonderzoek iets misschien Bart een gangen Tour-merrie. zijn Commentaar hengst maar wat veel werk. lijn Aan draagkracht het moest uit is “Een opgaande Maar Internationale scherpte tonen. Bax: In alle souplesse, rechthoeksmodel. drie Alert opvallend.” Hij gehad,en combinatie eerlijk met omgeving, staat in het heeft laat tegelijkertijd Heeft zien. hij geworden. en mechaniek, hij gefocust. acclimatiseren. souplesse swing, in de goed een duidelijk In meer begin zou galop meer hij iets is de de

Sondale 369 x Cat.nr. Vivaldi (Glamourdale Houton) – x

A. Boekel den van Fokker: Broek,

Eigenaar: Den Van Horses, Olst Hout

Brevink-Van (v. Foto: Sondale Melanie Glamourdale) Dijk

dat de hij vallen. nog kunnen die stap In Bart hij hij draf laat werken een mooi heeft, galop gevoel mooi die van makkelijk heeft zich in amazones ontwikkelen. goede prettig kunnen naar sterker en de beentechniek, en galopperen, viertakt rechthoeksmodel iets gevoel goed Bax: hij In heeft een een een zijn. hij hengst zou fractie is laat balans Hij het “Sondale punten hij fijn laat lichaamsgebruik, terugkregen Commentaar goede balans positief de geeft zien, van is hengst staat. meer Een ook amazone. een het een en hals geeft.” de positieve aan goed verhoudingen achterbeen en wij In blijft heel boven zou de kracht

AVE Singapore x x Tuschinski) Governor – 442 (McLaren Cat.nr.

Erp, Adri van Heesch Fokker:

Eigenaar: fokker

Brevink-Van Foto: Melanie AVE Singapore Dijk (McLaren)

de de in schoudervrijheid. moest beetje het vrijer voldoende klein loop afdruk, goed lichtvoetig, de onderzoek. de en Makkelijker rechthoeksmodel, onder. amazone van volgt hand ruimte voldoende is hulpen in. hengst, De Actieve het van en manier van overstap “Opwaarts achterbeen aan gebouwde en Groeide Begin Bart wennen. Stap heeft Bax: treedt actief, onderzoek draven, galop Commentaar er mooi.” heeft van bloeduitstraling.

Oudere hengsten

Negro Mckee I) x x L (Total Florestan Magic Cat.nr. McLaren – 525

(Denemarken) Horses, L. Skanderborg Fokker:

Liempde Sande, Fokker Eigenaar: Stal en de van

Dijk Total L Melanie McLaren) (v. McKee Brevink-Van Magic Foto:

mooi ontwikkelde heel ook viertakt, hij af, een veel en activiteit goede hier. mooi, en mooi al training ruimte. volgen aan Bart galop de ontspant eerlijk. hand en en in “Een kan blijft is. om schakelen draf ook In bodem. hij mooi Commentaar is het begin heeft het tijd goed hoogbenige komt, gehad Bax: de mooi die werk stap dan dat: in we manier, balans. royaal daarbij ontwikkelen. verder Ook heeft hij in kracht de aanspanning en hij veel zien nu Hij gegroeid hij pakt In kan ook drukt de Een hengst. groeien het op de in schakelen.” galop juiste te zien hij Als hij hengst achterbeen, kan dat ook dan Ook en wat na ook op heel heeft Hij we sprong de fris

Cup Charmeur x x Goodtimes), aangewezen (For Romance Pavo via I Fiji

Fokker: Zwaansbroek Stal

Eigenaar Eibergen Reesink Horses,

Dijk Melanie Foto: I) Romance Fiji Brevink-Van For (v.

gewonnen. makkelijk We Cup. heeft Bart en schoudervrijheid een doorgemaakt ontwikkeling stuk via laat front kracht hoorde gelijnd, jaar en en lang lezen in veel in vlijtig in zijn gewonnen Pavo galop collega’s, Hij bekeken, draf op Hij in is heeft te aan in is dan ook nakomelingen het positieve werk. oud Bax: Hij heeft het Cup een heeft de kracht zijn Pavo rapport. kan werken. elegant en hebben veel en schakelen. een hele Fiji aan ietsje het gebruik met prettige nog de Paard en en Hij lichaamsgebruik, ingestroomd. achterbeen de vijf stuks, zich hoogbenig onderzoek en van bij is “Fiji het in tien het een Hij manier de kracht bevindingen altijd ook van dat prijswinnaars al evenwicht gewonnen aan ouder uitstraling. voorbeen.” daarover Commentaar