KWPN Najaarsonderzoek 2026: Zeven tuigpaardhengsten kunnen naar aanlevering

Vanmiddag vond op het KWPN-Centrum in Ermelo op de Pavo-baan de tweede presentatie plaats van de zeven voor de tweede voorrijdag geselecteerde tuigpaardhengsten. Ook nu konden hengsten weer rekenen op een spontaan applaus van het publiek wanneer hun presentatie daar aanleiding toe gaf.

KWPN Door

Zeven hengsten (zes driejarigen en een vierjarige) kwamen er vandaag dus voor de hengstenkeuringscommissie bestaande uit Thomas van der Weiden (voorzitter), Bauke de Boer en Jan Cees van der Endt vergezeld door inspecteur Viggon van Beest.

In een vlot tempo werden de hengsten voorgereden waarna direct na elke presentatie de geregistreerden uitgenodigd werden in de baan te komen en door de commissie hun hengst met hen werd besproken. In principe kunnen alle hengsten worden aangeboden op de derde voorrijddag/aanleveringsdag waarop dan de definitieve beslissing wordt genomen door de commissie of de hengst kan worden aangeleverd. De geregistreerden kunnen uiteraard ook zelf een beslissing nemen richting de derde voorrijddag.

Gepresenteerd werden vandaag:

Tironno (Magnifiek x Cizandro), ger. Haarsma Landbouwbedrijf, r. Richard Hofstra.

Thomas FS (Norbert FS x Manno), ger./r. Freek Saris.

Traveler (Macho x Eebert), ger. W. Duffy, r. Robbie van Dijk.

Trudalyo (Nibali x Manno), ger. M. Oosterlaar/mede.ger. en r. Richard Hofstra.

Spirit (Hertog Jan x Waldemar), ger. Stal Landzicht, r. Mark de Groot.

Tornado K (Heliotroop x Ditisem), ger. G. en G.H. Kamphorst, r. Aris van Manen.

Techno Apple MJDB (Norking Apple x Cizandro), ger. M.J. de Boer, r. Harry van Middelaar.

Aanleveringsdag

Maandag 28 september is de derde voorrijddag/aanleveringsdag. De presentatie is weer in de Pavo-baan. Uiteraard moeten bij aanlevering alle hengsten voldoen aan de gestelde veterinaire eisen alvorens zij een stal kunnen betrekken in Ermelo.

Aanvangstijd is 13.00 uur. Demi van Nispen zal weer trainingsleider zijn en zij zal worden geassisteerd door Siebe te Bokkel.

Bron: KWPN