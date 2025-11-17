KWPN Najaarsonderzoek: Negentien springhengsten aangeleverd

Negentien van de twintig hengsten die op de startlijst voor de aanlevering van het KWPN Najaarsonderzoek 2025 stonden zijn aangeleverd. Het betreft veertien driejarige hengsten (waarvan één op vrijwillige basis) en vijf vierjarigen.
12 ’t of – x (17/11) Shake De Sky For TN Wendall ZLandino (17/11)Cat.nr. – 22 RubinG. Stal CardentoVDL Dammers, SteegFokkerAangeleverd – VDLVDL Hoekstra, Boersma, HighclereAangeleverd LarenAangeleverd FallChacco & – 116 28 van the x VDL Iron Reventon – VDL Stud, Zweeloo Roover, Sense StefanoComme Schulte, Seiger, Stud, Brinkman, TN Baltic de de der x BearsFokkerAangeleverd Lancaster Sixth van SeagramAganix (17/11)Cat.nr. UrselVDL Phin Story AG x x – Khayat, VDL Z VDLBalou J. HBC de YearCavalier 96 BlueDekstation 75 x 44 (17/11)Cat.nr. Blue BearsFokkerAangeleverd Santiago (17/11)Cat.nr. Quidam’s Harley 4 il ’t (17/11)Cat.nr. NijkerkFokker 109 SambalCarrera Russe Secret Merelsnest, VDLG. Schans, x SlotenFokkerAangeleverd KruiningenFokker WBHighway PleasureH. HalleH.A.J. faut de Plasse, CantosH. Tewis, (17/11)Cat.nr. Special x du WarrantW. – van DDHLord WestendorpFokkerAangeleverd 26 VinkegaFokkerAangeleverd Mr. de Man van – HBCMattias SemillyW.J. (17/11)Cat.nr. (17/11)Cat.nr. Poppelaars, BearsAangeleverd du GardenCero (17/11)Cat.nr. Zelande BoijlAangeleverd Maris, – springhengsten
HengstAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr. van du Sandro SingaporeY. – 108 Diamant SoloLambada KannanStoeterij (17/11)Cat.nr. en – HarbrinkhoekAangeleverd x De Aangeleverde Kuyten de HoeveAangeleverd DalVDL 55 Ruytershof Seigneur – & Havikerwaard, Stud, (17/11)Cat.nr. PadenborreStal PhinR. (17/11)Cat.nr. HavelteSterk, HeusdenSuus RouetW. Berg x BearsAangeleverd M Stal, TwelloAangeleverd 24 x MerelsnestEmerald Balou ’t Z*Cumano Smileyway StrijbeekR. x x x Cumano Blue Bril, – (17/11)Cat.nr. 113 Stud, – Horses, driejarige &
*Vrijwillige deelnemers
van PlessisJ.P. de EnschedeAangeleverd JPSUnited – Haijma, Grandorado Blom, ZCaesar S x IndoctroL.T.M. x LoosbroekAangeleverd De 18 97 BockoltComb. MeulenhofH.C. Z & du Red Touch 151 Denzel TNY.E. Z van Hero 68 57 (17/11)Cat.nr. EastermarFokkerAangeleverd AlkaarFokkerAangeleverd Cupido & Zapatero Horses, RiverdanceLambada (17/11)Cat.nr. Ravello Munsteg – MoonFinishing Middelkoop, AG VDLM. Sinnack, Aangeleverde Wareslage Cash ’t hengsten
HengstAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr. Triest, (17/11) – LeurFokker Skulenboarch – fan ElburgAangeleverd Verhagen, van U Etten and Touch (17/11)Cat.nr. x vierjarige – Steeg Bramel, HagenhorstDourkhan van Aaldering Swelheim, (17/11)Cat.nr. H.A. KilderFokker, M.H. x Me x Shake
