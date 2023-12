KWPN Najaarsonderzoek: premiehengsten Perle en Parodie naar huis

Het KWPN meldt vanavond dat twee van de 36 hengsten die op dit moment in Ermelo staan voor het verrichtingsonderzoek zijn doorverwezen. De dressuurpremiehengst Perle (v. Kjento), die dit voorjaar ook al werd doorverwezen, is opnieuw doorverwezen. Dat geldt ook voor de Gelderse premiehengst Parodie (v. Alexandro P).

Daarmee zijn er nu nog 26 springhengsten en acht dressuurhengsten in Ermelo.

Beoordeling dressuurhengsten

Het KWPN schrijft het volgende over het beoordelingsmoment van de dressuurhengsten:

“Vanwege andere verplichtingen moest Johan Hamminga verstek laten gaan vandaag en hij werd vervangen door Arie Hamoen, die ook vanaf het begin af aan aanwezig is geweest bij de beoordeling van de dressuurhengsten. In overleg met de eigenaren is besloten om de Kjento-zoon Perle door te verwijzen naar het voorjaarsonderzoek. De commissie heeft met de andere eigenaren overleg gehad en deze acht dressuurhengsten zetten vooralsnog het onderzoek voort. Vol vertrouwen gaat de commissie daardoor met deze hengsten richting de laatste beoordeling op vrijdag 8 december, die om 11.00 uur in de Beatrixhal zal plaatsvinden vanwege de op dezelfde dag geplande hengstencompetitie. Daar worden de hengsten opnieuw beoordeeld en wordt bekend welke hengsten gaan deelnemen aan de eindpresentatie op maandag 11 december.“

Parodie

Over Parodie schrijft het KWPN het volgende: “De commissie van de Gelderse hengsten heeft in overleg met de eigenaar besloten om de Alexandro P-zon Parodie door te verwijzen naar het voorjaar, en zodoende heeft ook hij Ermelo vandaag verlaten.”

Voor onze premium-abonnees:

Bron: KWPN / Horses.nl