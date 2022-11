KWPN Najaarsonderzoek springen 2022: 84,5 punten voor No Jokes ACM, 83 voor O’Connor TN

De KWPN-springpaardenfokkerij is zestien hengsten rijker. De KWPN hengstenkeuringscommissie keurde vanmorgen (en vanmiddag omdat het programma nogal uitliep) twaalf driejarigen, twee vierjarigen, een zesjarige en een negenjarige hengst.

De vierjarige No Jokes ACM (Untouchable x Tangelo van de Zuuthoeve x Peter Pan) van C.C. Meegdes had een tweede aanloop (via de Blom Cup) nodig om de KWPN-hengstenkeuringscommissie te overtugien, maar ontpopte zich nu als vierjarige tot topper van het verrichtingsonderzoek. “Hij bleef staan in de tweede bezichtiging omdat hij niet voldoende kon overtuigen in het vrijspringen, maar de eigenaren behielden het vertrouwen in deze hengst. Via de Blom Cup kwam hij naar het verrichtingsonderzoek en hier in Ermelo overtuigde hij eigenlijk nog meer dan in de Blom Cup. We zijn er heel blij mee dat het alsnog zo gekomen is”, merkte hengstenkeuringscommissievoorzitter Cor Loeffen sportief op.

O’Connor TN

Ook de topper bij de driejarigen is een zij-instromer. O’Connor TN komt via de herkansing onder het zadel, al werd hij daar voor het eerst voorgesteld. O’Connor TN (Ogano Sitte x Acord II x Gimpel) werd vorig jaar tweede reservekampioen op de Westfaalse keuring. Al voorafgaand aan de keuring was hij door Team Nijhof op de kop getikt bij Mathieu Beckmann. De sterke hengst, die nu in eigendom van Team Nijhof en Kees van den Oetelaar is, scoorde onder andere flink met zijn vermogen (9).

13 O’Connor TN (v. Ogano Sitte x Gilana v. Acord II). Foto: Melanie Brevink-van Dijk

Driejarige hengsten

O’Connor TN (Ogano Sitte x Acord II x Gimpel): 83 punten

Fokker: Gabrielle Eder, Osterhofen

Eigenaren: Team Nijhof & Kees van den Oetelaar

Stap: 7, Draf:7 Houding & Balans: 7

Galop: 8, Reflexen: 8,5, Techniek: 8, Vermogen: 9, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8,5, Aanleg als springpaard: 8,5

Onassis (Grandorado TN x Quasimodo vd Molendreef x Voltaire): 82,5 punten

Fokker: S. Wijnveen, Winterswijk-Woold

Eigenaren: E.G.J. Morssinkhof & Melvin Greveling

Stap: 7,5, Draf: 7, Houding & Balans: 8,5

Galop: 8,5, Reflexen: 8,5, Techniek: 8,5, Vermogen: 8,5, Rijdbaarheid: 7,5, Instelling: 7,5, Aanleg als springpaard: 8,5

Oosterbuur (Etoulon VDL x Cornado I x Polydor): 82,5 punten

Fokker: A. Baumann, Rees

Eigenaar: Jan Greve

Stap: 7, Draf: 8, Houding & Balans: 8

Galop: 8, Reflexen: 8,5, Techniek: 8,5, Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8,5, Aanleg als springpaard: 8

Only You DDH (Emerald van ’t Ruytershof x Kannan x Dollar du Murier): 82 punten

Fokker: Gely, Bournazel

Eigenaar: Dekstation De Havikerwaard

Stap: 6,5, Draf: 6, Houding & Balans: 7

Galop: 8, Reflexen: 8,5, Techniek: 8, Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 8, Instelling 8,5, Aanleg als springpaard: 8,5

Olsen W VDL (Glasgow W van ’t Merelsnest x Carrera VDL x Kannan): 82 punten

Fokker: K.J. van Weperen, Oosterwolde

Eigenaar: Fokker & VDL Stud

Stap: 7, Draf: 7,5, Houding & Balans: 8

Galop: 8, Reflexen: 8, Techniek: 8,5 Vermogen: 8,5, Rijdbaarheid: 8, Instelling 8, Aanleg als springpaard: 8,5

O-Chacco DDH (Chacco Blue x Quinn van de Heffinck x Contact vd Heffinck): 81 punten

Fokker: Van de Heffinck BVBA

Eigenaar: Dekstation De Havikerwaard

Stap: 7, Draf: 6,5, Houding & Balans: 7

Galop: 7,5, Reflexen: 8,5, Techniek: 8, Vermogen: 8,5, Rijdbaarheid: 7,5, Instelling 8,5, Aanleg als springpaard: 8,5

Opus One JDV (Cape Coral RBF x Cardento x Coriano): 78,5 punten

Fokker: J. Dresen, Valkenburg

Eigenaar: HX Breeding, Kessel

Stap: 7, Draf: 7,5, Houding&Balans: 7,5

Galop: 8, Reflexen: 8, Techniek: 7,5, Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 7,5, Instelling 8, Aanleg als springpaard: 8

Odysseus of Invictus (Quabri de L’Isle x Balou du Rouet x Papillon Rouge): 77 punten

Fokker: A. Jansen, Tilburg

Eigenaar: Fokker & T. Jansen

Stap: 6, Draf: 6, Houding & Balans: 6,5

Galop: 7, Reflexen: 8, Techniek: 7,5, Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 7,5, Instelling 8, Aanleg als springpaard: 8

Optimist ES (Herakles x Caritano x Coriall): 76 punten

Fokker & Eigenaar: Egbert Schep, Tull en ’t Waal

Stap: 7, Draf: 7, Houding & Balans: 8

Galop: 8, Reflexen: 7,5, Techniek: 7,5, Vermogen: 7,5, Rijdbaarheid: 7,5, Instelling 7,5, Aanleg als springpaard: 7,5

One Macoemba (Arezzo VDL x F-One USA x Corland): 75,5 punten

Fokker: B. Veeneman, Broekland

Eigenaar: Fokker & G.E.B. Voordes-Veeneman

Stap: 7, Draf: 6, Houding & Balans: 7,5

Galop: 7,5, Reflexen: 7, Techniek: 7,5, Vermogen: 7,5, Rijdbaarheid: 8,5, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 7,5

Outsider (Jukebox x Cavalier x Indoctro): 75 punten

Fokker: A.J. Roosjen, Eext

Eigenaar: Fokker & Reinie Tewis

Stap: 6,5, Draf: 6,5, Houding & Balans: 7

Galop: 7,5, Reflexen: 7,5, Techniek: 7,5, Vermogen: 7,5, Rijdbaarheid: 7,5, Instelling: 7,5, Aanleg als springpaard: 7,5

Obama ES (Nixon van ’t Meulenhof x Last Man Standing x Chellano Z): 75 punten

Fokker & Eigenaar: Egbert Schep, Tull en ’t Waal

Stap: 6,5, Draf: 6,5, Houding & Balans: 7

Galop: 7,5, Reflexen: 7, Techniek: 7,5, Vermogen: 7,5, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 7,5

Hengsten via Blom Cup

No Jokes ACM (Untouchable x Tangelo van de Zuuthoeve x Peter Pan): 84,5 punten

Fokker: J.A.M. van der Horst-Meeus, Huijbergen

Eigenaar: C.C. Meegdes, Hoogerheide

Stap: 7, Draf: 7,5, Houding & Balans: 8

Galop: 8,5, Reflexen: 8,5, Techniek: 8,5, Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 8,5, Instelling: 8,5, Aanleg als springpaard: 8,5

Kentucky TMS Z (Kannan x Toulon x Palestro vd Begijnakker): 82 punten

Fokker: Tal Milstein Stables

Eigenaar: Fokker, Kees van den Oetelaar & Stal Van der Vleuten

Stap: 7, Draf: 7, Houding & Balans: 7,5

Galop: 8, Reflexen: 8,5, Techniek: 7,5, Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 8,5, Instelling: 9, Aanleg als springpaard: 8,5

Newstar (El Barone 111 Z x Vainqueur x Corofino I): 80 punten

Fokker: J. van Kooten BV

Eigenaar: Fokker & Reinie Tewis

Stap: 6, Draf: 7, Houding & Balans: 7,5

Galop: 8, Reflexen: 7,5, Techniek: 8, Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 8,5, Instelling: 8,5, Aanleg als springpaard: 8



Goedgekeurde sporthengst na vijfdaagse test stalgedrag en karakter

Mede goedgekeurd op basis van in VS bekeken nafok.

Messenger VA (Monte Bellini x Darco x Nicias III)

Fokker & Eigenaar: Valleyfield Farm, Canada