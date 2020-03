KWPN sluit de deuren, voorjaarsonderzoek uitgesteld

Het KWPN sluit de deuren. Het stamboek besloot in eerste instantie kleine evenementen zonder publiek doorgang te laten vinden en alle vergaderingen af te gelasten. Naar aanleiding van de verscherpte corona-maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan, sluit het KWPN nu de deuren en worden alle evenementen geannuleerd. Ook het voorjaarsverrichtingsonderzoek wordt uitgesteld.

Het KWPN-kantoor is per direct tot en met 6 april gesloten voor bezoekers. “In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid laten wij onze medewerkers maximaal thuiswerken. Hierdoor zijn wij wellicht minder goed telefonisch bereikbaar”, aldus het KWPN.

Start voorjaaronderzoek

Maandag 23 maart aaanstaande stond de start van het voorjaarsverrichtingsonderzoek voor de rijpaardhengsten gepland. Gezien de impact van de aanlevering van nieuwe paarden op het centrum is besloten om de aanlevering tot nader bericht uit te stellen. Dit besluit is reeds met de diverse hengsteneigenaren gecommuniceerd. Wij verwachten niet vóór 7 april te kunnen starten met het voorjaarsverrichtingsonderzoek van de rijpaardhengsten, afhankelijk van de maatregelen van de overheid kan dit ook op een later tijdstip plaatsvinden.

Andere KWPN evenementen

In aanvulling op het vorige week gecommuniceerde besluit om onder meer de voorjaarsledenvergaderingen af te gelasten, heeft het KWPN de volgende extra maatregelen per direct genomen:

Alle thuiskeuringen tot 7 april worden afgelast

Alle IBOP-wedstrijden tot 7 april worden afgelast

De KWPN Online 3-years-old Auction – die gepland stond van 3-6 april – wordt tot nader order uitgesteld.

In het belang van de drie tuigpaardhengsten die momenteel op het centrum verblijven worden – in lijn met het advies van de Sectorraad Paarden – de trainingsbeoordeling (tuigpaardhengsten op maandag 23 maart) voortgezet, zij het zonder publiek.

Alle regiovergaderingen die gepland stonden t/m 6 april worden tot nader order afgelast. Via de regiosites worden de nieuwe data gecommuniceerd.

Bron: Horses.nl/KWPN